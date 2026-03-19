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IRANSKI MINISTAR

Aragči upozorio američke saveznike: Ako pomognete u deblokadi Hormuškog moreuza rizikujete saučešništvo u ratnim zločinima

Naglasio je da bi učešće bilo koje zemlje u pokušaju probijanja iranske blokade predstavljalo "saučesništvo u agresiji i gnusnim zločinima"

Abas Aragči. AP

M. Až.

19.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči upozorio je američke saveznike da bi mogli snositi odgovornost za "saučesništvo" u ratnim zločinima ako podrže Vašington u deblokadi Hormuškog moreuza. Taj strateški plovni put trenutno je blokiran od strane iranskih snaga.

U telefonskom razgovoru s japanskim kolegom Tošimitsuom Motegijem, Aragči je naveo da su za trenutnu situaciju u moreuzu odgovorni SAD i Izrael, objavilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova na Telegramu.

Naglasio je da bi učešće bilo koje zemlje u pokušaju probijanja iranske blokade predstavljalo "saučesništvo u agresiji i gnusnim zločinima koje su počinili agresori".

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
# HORMUŠKI MOREUZ
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