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TURSKI MINISTAR

Fidan označio Izrael kao glavnog krivca za haos na Bliskom istoku

Pozvao je međunarodnu zajednicu na hitnu akciju protiv "izraelskog ekspanzionizma"

Hakan Fidan. Anadolija

M. Až.

19.3.2026

Dok se tenzije na Bliskom istoku ne smiruju, zvaničnici Katara i Turske poslali su poruke o budućnosti regije. Iako obojica pozivaju na prekid sukoba, njihov ton i adresiranje odgovornosti značajno se razlikuju.

Katarski premijer istakao je važnost obnove povjerenja koje je narušeno trenutnom agresijom, s naglaskom na regionalnu koheziju.

"Moramo se sjetiti da, na kraju, dijelimo istu geografiju. Dijelimo historiju s iranskim narodom i ne želimo teška osjećanja između Iranaca i Kataraca, niti među narodima u regiji. Želimo da naš narod živi u miru", izjavio je katarski lider, pozivajući na ponovnu izgradnju međusobnog povjerenja.

S druge strane, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan jasno je imenovao odgovorne. On je Izrael označio kao "primarnu odgovornu stranu" za uvlačenje regije u krizu bez presedana.

Fidan je upozorio da Izrael pokušava "oprati" svoje zločine pod izgovorom regionalnog konflikta te da je nakon Gaze počeo provoditi istu politiku okupacije i uništenja i u Libanu. Pozvao je međunarodnu zajednicu na hitnu akciju protiv "izraelskog ekspanzionizma".

# IZRAEL
# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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