Fidan označio Izrael kao glavnog krivca za haos na Bliskom istoku

Dok se tenzije na Bliskom istoku ne smiruju, zvaničnici Katara i Turske poslali su poruke o budućnosti regije. Iako obojica pozivaju na prekid sukoba, njihov ton i adresiranje odgovornosti značajno se razlikuju.

Katarski premijer istakao je važnost obnove povjerenja koje je narušeno trenutnom agresijom, s naglaskom na regionalnu koheziju.

"Moramo se sjetiti da, na kraju, dijelimo istu geografiju. Dijelimo historiju s iranskim narodom i ne želimo teška osjećanja između Iranaca i Kataraca, niti među narodima u regiji. Želimo da naš narod živi u miru", izjavio je katarski lider, pozivajući na ponovnu izgradnju međusobnog povjerenja.

S druge strane, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan jasno je imenovao odgovorne. On je Izrael označio kao "primarnu odgovornu stranu" za uvlačenje regije u krizu bez presedana.

Fidan je upozorio da Izrael pokušava "oprati" svoje zločine pod izgovorom regionalnog konflikta te da je nakon Gaze počeo provoditi istu politiku okupacije i uništenja i u Libanu. Pozvao je međunarodnu zajednicu na hitnu akciju protiv "izraelskog ekspanzionizma".