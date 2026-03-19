Ogromna šteta od iranskog napada: Reuters objavio koliko će se dugo Katar oporavljati

Iranski napadi izbacili su iz pogona 17 posto katarskih izvoznih kapaciteta ukapljenog prirodnog plina (LNG), što prijeti opskrbi Evrope i Azije, a prema procjenama, izazvat će godišnji gubitak prihoda od 20 milijardi dolara, izjavio je izvršni direktor kompanije QatarEnergy Saad al-Kaabi, prenosi Reuters.

Napadi bez presedana

Al-Kaabi je pojasnio da su u napadima bez presedana oštećena dva od 14 katarskih postrojenja za ukapljivanje plina te jedan od dva pogona za pretvaranje plina u tečnost (GTL). Zbog popravki, koje će trajati od tri do pet godina, proizvodnja će biti smanjena za 12,8 miliona tona LNG-a godišnje.

- Ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da će Katar – i cijela regija – doživjeti ovakav napad, i to da nas na ovaj način napadne bratska muslimanska zemlja u mjesecu ramazanu - rekao je al-Kaabi u intervjuu. Nekoliko sati ranije Iran je izveo niz napada na naftna i plinska postrojenja u Zaljevu, nakon što je Izrael gađao iransku plinsku infrastrukturu.

Moguća viša sila

Državna kompanija QatarEnergy mogla bi zbog oštećenja na dva postrojenja proglasiti višu silu na dugoročne ugovore o opskrbi LNG-om za Italiju, Belgiju, Južnu Koreju i Kinu, i to na period do pet godina, najavio je al-Kaabi.

- Riječ je o dugoročnim ugovorima za koje moramo proglasiti višu silu. Već smo je proglasili na kraći rok, a sada se to odnosi na cijeli period popravke - kazao je.

Američki naftni div ExxonMobil partner je u oštećenim postrojenjima za LNG. Kompanija iz Teksasa drži 34 posto udjela u postrojenju S4 te 30 posto udjela u postrojenju S6, potvrdio je al-Kaabi. Posljedice napada osjećaju se i šire od samog LNG-a.

Katarski izvoz kondenzata pao je za oko 24 posto, ukapljenog naftnog plina (LPG) za 13 posto, a proizvodnja helija smanjit će se za 14 posto. Izvoz benzina i sumpora past će za po 6 posto. Al-Kaabi je dodao da je izgradnja oštećenih postrojenja koštala približno 26 milijardi dolara.

QatarEnergy je već ranije proglasio višu silu na cjelokupnu proizvodnju LNG-a nakon napada na proizvodno središte Ras Laffan. "Da bi proizvodnja ponovo krenula, prvo moraju prestati neprijateljstva", zaključio je al-Kaabi.