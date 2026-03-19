Rusija ostvarila ogromne prihode od fosilnih goriva zbog rata u Iranu

Zarada Rusije od fosilnih goriva dosegnula je 7,7 milijardi eura u samo dvije sedmice od početka rata u Iranu, izazvanog zajedničkim američko-izraelskim napadima. Trenutni sukob doveo je do naglog skoka globalnih cijena nafte i natjerao Sjedinjene Američke Države na ublažavanje sankcija prema Moskvi, prenosi Euronews.

Snažan rast ruskih prihoda

Prema podacima Centra za istraživanje energije i čistog zraka (CREA), Rusija je u dvije sedmice od početka sukoba značajno povećala prihode od nafte i ostalih fosilnih goriva, dok se sukob širio i na druge zemlje Bliskog istoka. Obustava isporuka nafte kroz Hormuški moreuz dodatno je podigla globalne cijene energenata.

U prvih 15 dana marta, Moskva je od izvoza nafte zarađivala oko 372 miliona eura dnevno, što je otprilike 14 posto više od prosječne dnevne zarade u februaru. Ukupno je Rusija od 1. do 15. marta od izvoza fosilnih goriva, uključujući naftu, plin i ugljen, zaradila 7,7 milijardi eura.

To odgovara iznosu od oko 513 miliona eura dnevno, što je porast u odnosu na 472 miliona eura dnevno u februaru. Globalne cijene nafte, uključujući sirovu naftu tipa Brent, naglo su porasle nakon američko-izraelskih napada na Iran 28. februara. U četvrtak se barelom nafte Brent trgovalo po cijeni višoj od 119 dolara (103 eura), dok su napadi s obje strane i dalje trajali.

Američko ublažavanje sankcija

Američko ministarstvo finansija prošle sedmice izdalo je 30-dnevno izuzeće za kupnju ruske nafte koja se već nalazi na moru. Europski čelnici izrazili su protivljenje toj odluci, upozoravajući da ublažavanje sankcija može povećati ratne prihode Moskve.

Američka vlada također je privremeno ublažila sankcije, dopuštajući Indiji kupnju ruske nafte i naftnih derivata na moru, samo nekoliko mjeseci nakon što je upozorila Indiju da prekine s tom praksom. Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da je izuzeće privremeno, ograničeno i nužno za stabilizaciju globalnog energetskog tržišta.