Evropski zvaničnici nisu ubijedili Orbana da odustane od blokade kredita za Ukrajinu: Nije bio za stolom dok se Zelenski obraćao

Lideri Evropske unije danas nisu uspjeli uvjeriti mađarskog premijera Viktora Orbana da odustane od blokade ključnog kredita EU za Ukrajinu vrijednog 90 milijardi eura, potvrdili su evropski zvaničnici.

– Pokušali su. Nisu uspjeli – rekao je jedan zvaničnik o naporima da se Orbanov stav promijeni na samitu u Briselu.

Iako je dogovor o kreditu postignut još u decembru, Orban – koji održava bliske odnose s Rusijom i u političkom je sukobu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim – blokirao je njegovu realizaciju zbog spora oko oštećenog naftovoda „Družba“.

Njegov potez izazvao je nezadovoljstvo među liderima EU, jer bi Ukrajina već za nekoliko sedmica mogla ostati bez ključnih finansijskih sredstava. Time je, kako ocjenjuju zvaničnici, doveden u pitanje i kredibilitet Evropskog savjeta.

– Rasprava je bila intenzivna, pritisak na Orbana ogroman – rekao je jedan od zvaničnika, dok je drugi dodao: – Diskusija je bila teška i gruba, ali Viktor i dalje ne popušta.

Zvaničnici su govorili anonimno kako bi mogli otvoreno prenijeti tok zatvorenih razgovora.

Glavni stol

Prema navodima agencije, objavljena je i fotografija sa samita na kojoj se vidi kako Orban sjedi izvan glavnog stola dok se Zelenski putem videoveze obraća liderima EU.

Zelenski je poručio da je paket pomoći od 90 milijardi eura od presudnog značaja za Ukrajinu, koja se nalazi u „izuzetno teškoj situaciji“ zbog rata s Rusijom. Istakao je i da Ukrajina sarađuje s EU na obnovi naftovoda „Družba“, te da postoje signali iz Sjedinjenih Američkih Država o mogućem nastavku mirovnih pregovora.

Po dolasku na samit, brojni evropski lideri otvoreno su kritikovali mađarskog premijera.

– Moramo biti jasni: veto Mađarske je neprihvatljiv, dodatna podrška Ukrajini mora biti isporučena što je prije moguće – izjavio je nizozemski premijer Rob Jeten.

Finski premijer Peteri Orpo optužio je Orbana da koristi Ukrajinu u predizborne svrhe.

Orban, koji se smatra saveznikom američkog predsjednika Donalda Trampa, često je bio u sukobu s vodećim političarima EU, ali do sada nije blokirao već postignute dogovore.

Dodatno nezadovoljstvo izazvalo je to što je Mađarska, zajedno s Češkom i Slovačkom, ranije osigurala izuzeće od finansiranja ovog kredita.

– Čekamo naftu, ostalo su bajke – poručio je Orban, aludirajući na oštećenje naftovoda.

Duža sanacija

Naftovod „Družba“, kojim se ruska nafta transportuje preko Ukrajine ka Mađarskoj i Slovačkoj, oštećen je u ruskom napadu u januaru. Dok Ukrajina tvrdi da je potrebna duža sanacija, Mađarska insistira da je već spremna za nastavak isporuka.

Belgijski premijer Bart De Vever nagovijestio je da bi EU mogla čekati ishod izbora u Mađarskoj kako bi riješila blokadu.

U međuvremenu, Orban u kampanji predstavlja Zelenskog kao prijetnju Mađarskoj, optužujući ga – zajedno s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen – za pokušaj uvlačenja zemlje u rat.

Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je da sve članice moraju poštovati ranije donesene odluke, naglasivši da su lojalnost i pouzdanost temelj EU.

– Ova blokada ima unutrašnjopolitičke razloge i dio je predizborne kampanje – rekao je Merc.

Sličan stav iznio je i austrijski kancelar Kristijan Štoker, ocijenivši da izbori ne mogu biti opravdanje za blokadu pomoći Ukrajini.

Ova situacija dodatno je ukazala na slabosti sistema odlučivanja u EU, koji zahtijeva jednoglasnost svih 27 članica. Iako Mađarska ima oko 10 miliona stanovnika, njena blokada utiče na odluke koje se odnose na cijelu Uniju od oko 450 miliona ljudi.

Spor između Kijeva i Budimpešte dodatno se produbio nakon prekida isporuka ruske nafte krajem januara. Dok Ukrajina tvrdi da je riječ o posljedicama ratnih oštećenja, Orban optužuje Zelenskog za namjerno izazivanje energetske krize.

Smanjenje javne potrošnje

U pokušaju deblokade, Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta predložili su da EU finansira obnovu naftovoda. Tehnički tim Unije već se nalazi u Kijevu.

Ipak, Orban ostaje pri stavu:

– Ovo nije politika, već egzistencijalno pitanje za Mađarsku. Nafta je ključna za našu zemlju – poručio je.

Ukrajina upozorava da nema alternativne izvore finansiranja ukoliko kredit ostane blokiran. Budžet zemlje već je pod snažnim pritiskom, a većina prihoda odlazi na odbranu.

Bez pomoći EU, vlasti bi mogle biti primorane na smanjenje javne potrošnje ili štampanje novca, upozoravaju analitičari.

– Ovo nije milostinja, već ulaganje u sigurnost Evrope – poručio je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga.