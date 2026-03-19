Iran objavio snimak trenutka kada je pogođen američki avion F-35

Iranska revolucionarna garda objavila je snimak na kojem se, kako tvrde, vidi trenutak kada je američki avion F-35 pogođen iznad Irana.
POGOĐEN RAKETOM
Avion je morao hitno sletjeti nakon napada
Američki avion F-35 pogođen iznad Irana. Platforma X
Iranska revolucionarna garda objavila je snimak na kojem se, kako tvrde, vidi trenutak kada je američki avion F-35 pogođen iznad Irana.
Prema američkim medijima, avion je morao hitno sletjeti nakon napada, a Iranska revolucionarna garda tvrdi da je pogođen raketom zemlja-zrak.
Kapetan Tim Hokins, glasnogovornik američke Centralne komande, izjavio je da je avion pete generacije izvodio borbenu misiju iznad Irana kada je bio primoran na prinudno slijetanje.
- Avion je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju. Ovaj incident je pod istragom - dodao je Hawkins.
Ovaj incident bi bio prvi put da je Iran pogodio američki avion u ratu koji je počeo krajem februara.
Sjedinjene Američke Države i Izrael koriste F-35 avione u ovom sukobu, a cijena jednog ovakvog aviona prelazi 100 miliona dolara.