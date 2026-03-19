Iran objavio snimak trenutka kada je pogođen američki avion F-35

Iranska revolucionarna garda objavila je snimak na kojem se, kako tvrde, vidi trenutak kada je američki avion F-35 pogođen iznad Irana.

Kapetan Tim Hokins, glasnogovornik američke Centralne komande, izjavio je da je avion pete generacije izvodio borbenu misiju iznad Irana kada je bio primoran na prinudno slijetanje.

Prema američkim medijima, avion je morao hitno sletjeti nakon napada, a Iranska revolucionarna garda tvrdi da je pogođen raketom zemlja-zrak.

- Avion je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju. Ovaj incident je pod istragom - dodao je Hawkins.

Ovaj incident bi bio prvi put da je Iran pogodio američki avion u ratu koji je počeo krajem februara.

Sjedinjene Američke Države i Izrael koriste F-35 avione u ovom sukobu, a cijena jednog ovakvog aviona prelazi 100 miliona dolara.