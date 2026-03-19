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POGOĐEN RAKETOM

Iran objavio snimak trenutka kada je pogođen američki avion F-35

Avion je morao hitno sletjeti nakon napada

Američki avion F-35 pogođen iznad Irana. Platforma X

M. Až.

19.3.2026

Iranska revolucionarna garda objavila je snimak na kojem se, kako tvrde, vidi trenutak kada je američki avion F-35 pogođen iznad Irana.

Prema američkim medijima, avion je morao hitno sletjeti nakon napada, a Iranska revolucionarna garda tvrdi da je pogođen raketom zemlja-zrak.

Kapetan Tim Hokins, glasnogovornik američke Centralne komande, izjavio je da je avion pete generacije izvodio borbenu misiju iznad Irana kada je bio primoran na prinudno slijetanje.

- Avion je sigurno sletio, a pilot je u stabilnom stanju. Ovaj incident je pod istragom - dodao je Hawkins.

Ovaj incident bi bio prvi put da je Iran pogodio američki avion u ratu koji je počeo krajem februara.

Sjedinjene Američke Države i Izrael koriste F-35 avione u ovom sukobu, a cijena jednog ovakvog aviona prelazi 100 miliona dolara.

# IRAN
# SAD
# F-35
# IRGCC
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