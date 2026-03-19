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Izrael: Izveli smo napade na iransku mornaricu u Kaspijskom moru

Uspjeli smo uništiti njihove pomorske kapacitete u Kaspijskom moru, rekao je portparol

Snimak napada. Platforma X

M. Až.

19.3.2026

Izrael je izveo prve napade na iransku mornaricu u Kaspijskom moru, izjavio je izraelski vojni glasnogovornik, dodajući da su iranske pomorske sposobnosti u tom području uglavnom onesposobljene.

Potpukovnik Nadav Šošani rekao je da su zračne snage napale desetine ciljeva u Bandar Anzalu, uključujući korvetu iranske mornarice, četiri raketna čamca, nekoliko pomoćnih brodova i brodova za zaštitu, kao i zapovjedni centar i brodogradilište.

- Uspjeli smo uništiti njihove pomorske kapacitete u Kaspijskom moru - izjavio je Šošani na online brifingu za novinare.

- To predstavlja sustavni napad na sve razine njihovih pomorskih sposobnosti u Kaspijskom moru - dodao je.

Izraelska vojska (IDF) naglasila je da su plovila ciljana kako bi se zadao udarac iranskoj vojsci, iako ona ne predstavljaju neposrednu prijetnju Izraelu s Kaspijskog mora.

IDF dodaje da raketni čamci posjeduju protuzračnu sposobnost i mogli bi ugroziti izraelske zrakoplove koji lete iznad Irana, a također imaju i sposobnost borbe protiv podmornica.

Pripreme za napad započele su tek prije nekoliko dana, a napad nije bio među početnim vojnim ciljevima u Iranu, piše Times of Israel.

# IZRAEL
# IRAN
# KASPIJSKO MORE
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