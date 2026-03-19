Iran dozvoljava sopstvenoj nafti i nekim brodovima da prolaze kroz Hormuški moreuz

Iran je nastavio da izvozi svoju sirovu naftu kroz Hormuški moreuz gotovo na nivoima prije rata. Istovremeno dozvoljava malom broju komercijalnih plovila povezanih s "prijateljskim" državama da prolaze kroz ovu ključnu pomorsku rutu. Ona je i dalje zatvorena za većinu ostalog saobraćaja, pokazuju izvještaji pomorskih analitičara i podaci praćenja, prenosi Forbes.

Pozivajući se na podatke obavještajne kompanije Kpler, Bloomberg navodi da je iranska nafta činila skoro tri četvrtine od 27,2 miliona barela nafte koji su prošli kroz Persijski zaliv od 1. marta.

To znači da je Iran transportovao oko 1,2 miliona barela sirove nafte dnevno kroz Hormuški moreuz. To je tek blago manje u odnosu na 1,5 miliona barela prije početka aktuelnog sukoba sa SAD i Izraelom.

Za poređenje, druge zemlje su u posljednje tri sedmice uspjele da isporuče svega tri odsto svojih predratnih količina – u prosjeku 400.000 barela dnevno, u odnosu na ranijih 14 miliona.

Najmanje 89 plovila prošlo je kroz blokirani moreuz između 1. i 15. marta. Među njima je 16 naftnih tankera, izvijestio je AP, pozivajući se na podatke kompanije Lloyd’s List Intelligence.

To predstavlja značajan pad u odnosu na period prije početka sukoba. Tada je kroz moreuz svakodnevno prolazilo između 100 i 135 brodova.

Propuštanje flote iz sjenke

Iako je Iran uveo gotovo potpunu blokadu prolaska plovila kroz Hormuški moreuz, analitičari su primijetili da je u posljednjim danima manjem broju brodova koji nisu iranski dozvoljen prolaz. Prema podacima kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja Windward, neki brodovi koji prolaze kroz moreuz koriste nešto dužu rutu koja ide kroz iranske teritorijalne vode. Prema izvještaju Windwarda, gotovo svi brodovi koji koriste ovu rutu ranije su pristajali u luci Imam Homeini, jednoj od ključnih komercijalnih luka Irana.

Analitičarka Mišel Viz Bokman (Michelle Wiese Bockmann) navela je na mreži X da je ovo jedan od prvih znakova da Iran dozvoljava "prolaz uz odobrenje prijateljskim zemljama". Analiza Lloyd’s List Intelligence, na koju se poziva AP, takođe navodi da mnogi brodovi koji prolaze kroz moreuz pripadaju takozvanoj "tamnoj floti" koja izbjegava zapadne sankcije.

U intervjuu za MS Now tokom vikenda, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), upitan o zatvaranju Hormuškog moreuza, rekao je: "Moreuz je otvoren. Zatvoren je samo za tankere i brodove koji pripadaju našim neprijateljima. Onima koji nas napadaju i njihovim saveznicima. Ostali mogu slobodno da prolaze. Mnogi to ne čine iz bezbjednosnih razloga. To nema veze sa nama. Mogu da kažem da moreuz nije zatvoren, ali jeste zatvoren za američke i izraelske brodove i tankere, ne i za druge".

Opasnost od miniranja moreuza

U intervjuu za CNBC u ponedjeljak, ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je: "Iranski brodovi su već izlazili. Mi smo to dozvolili kako bi se ostatak svijeta snabdijevao… Smatramo da će doći do prirodnog otvaranja koje Iranci omogućavaju. Za sada nam to odgovara. Želimo da svijet bude dobro snabdjeven".

Prema više izvještaja, američki i britanski zvaničnici smatraju da bi Iran mogao da minira Hormuški moreuz, iako nije jasno da li je Iran postavio mine, izveo je vazdušne napade na više brodova u Persijskom zalivu, kao i na naftnu infrastrukturu susjednih država na Bliskom istoku.

U utorak uveče, Centralna komanda američke vojske saopštila je da je "upotrijebila više penetracionih projektila na utvrđene iranske raketne položaje duž iranske obale u blizini Hormuškog moreuza". CENTCOM je dodao da su protivbrodske rakete uskladištene na tim lokacijama "predstavljale rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu".