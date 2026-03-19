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OBJAVLJEN SNIMAK

Iranski vojnik ispalio raketu uz poruku: "Za žrtve Epstinovog ostrva, ciljamo idola Baala"

Posebnu pažnju izazvala je poruka koju je borac uputio neposredno prije ispaljivanja

Snimak ispaljivana rakete. Platforma X

M. Až.

19.3.2026

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, društvenim mrežama se nedavno pojavio snimak koji navodno prikazuje pripadnika Iranske revolucionarne garde (IRGC) tokom lansiranja projektila prema Izraelu.

Posebnu pažnju izazvala je poruka koju je borac uputio neposredno prije ispaljivanja:

- Za žrtve Epsteinovog ostrva, ciljamo idola Baala.

Ova izjava spaja oštru političku retoriku sa referencama na poznate teorije zavjere i vjersku simboliku. Spominjanje "Epstinovog ostrva" odnosi se na skandal vezan za Džefrija Epstina, dok se termin "idol Baala" koristi kao pejorativni simbol za entitete koje iranske snage smatraju neprijateljskim ili moralno posrnulim.

# IZRAEL
# IRAN
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