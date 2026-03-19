Snimljen trenutak iranskog udara na rafineriju u Haifi

Kako su ranije objavili izraelski mediji, unutar rafinerije u Haifi evidentirano je više udara, nakon čega su izbili požari.

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak iranskog udara na rafineriju u Haifi, gdje su iranske vojne snage tokom dana izvele napad na ovo postrojenje.

Nacionalna uprava za vatrogasce i spašavanje saopćila je da je uspostavljena potpuna kontrola nad incidentom u rafineriji nafte Bazan na sjeveru Haife, te da nije bilo žrtava niti povećanog zagađenja zraka.

U saopćenju se navodi da je 12 vatrogasno-spasilačkih timova iz priobalnog okruga intervenisalo na mjestu događaja, nakon što su objekat pogodili fragmenti iranske rakete koja je presretnuta prilikom ispaljivanja.

Vatrogasci su izvršili detaljno pretraživanje terena i ugasili požar na licu mjesta, a istovremeno su isključeni i izvori napajanja u objektu.

Vatrogasne i spasilačke službe i dalje provode aktivnosti hlađenja postrojenja i provjeravaju eventualno prisustvo opasnih materijala.