Uznemirujući snimak / Eksplozija prekinula javljanje uživo, novinari za dlaku izbjegli smrt nakon izraelskog napada

Prema informacijama koje je objavio RT, izraelska letjelica ispalila je projektil na njihovo vozilo dok su prelazili most u blizini vojne baze na jugu Libana.

Dopisnik ruske televizijske mreže RT Stiv Svini (Steve Sweeney) i njegov snimatelj povrijeđeni su u izraelskom zračnom napadu na jugu Libana, a dramatičan snimak zabilježio je trenutak snažne eksplozije u njihovoj neposrednoj blizini.

Na uznemirujućem videosnimku vidi se dopisnik Stiv Svini (Steve Sweeney) u zaštitnom prsluku s jasno istaknutim natpisom "PRESS". Dok je stajao među ruševinama i izvještavao o prethodnim napadima, snažna eksplozija iznenada je prekinula njegovo javljanje. Kamera je od siline udara pala na tlo i nastavila snimati nebo, dok se u pozadini čuju padanje krhotina, gust oblak prašine i panični glasovi prisutnih.

Iz RT-a navode da su oba člana ekipe preživjela napad i da su pri svijesti. Trenutno se nalaze u lokalnoj bolnici, gdje primaju medicinsku pomoć zbog rana na ekstremitetima uzrokovanih gelerima. Povrijeđeni novinar Ali Rida (Ali Rida), koji također izvještava s juga Libana, potvrdio je ove informacije.

Mreža RT i pogođeni novinari oštro su reagovali, optužujući izraelsku vojsku za "namjerno" gađanje njihove ekipe. Posebno naglašavaju da su nosili jasno vidljive i propisno označene novinarske uniforme i zaštitne prsluke, koji ih nedvosmisleno identifikuju kao predstavnike medija na terenu.