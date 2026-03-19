Šef izraelske vojske o operaciji protiv Irana: Nismo još ni na pola puta

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-pukovnik Ejal Zamir (Eyal Zamir), izjavio je tokom interne rasprave da Izrael jnije ni na polovici svoje kampanje protiv Irana, prenosi Channel 12.

Prema njegovim riječima, operacija je i dalje u ranoj fazi, a vojni vrh ne vidi prostor za njeno zaustavljanje u ovom trenutku.

Kako navodi Channel 12, ova procjena iznesena je na nedavnim konsultacijama najviših vojnih zvaničnika, gdje je izraelsko vojno rukovodstvo pokazalo jedinstven stav protiv obustave operacija u sadašnjoj fazi sukoba.

Sigurnosni zvaničnici, prema istim navodima, izražavaju zabrinutost da bi prerani završetak kampanje mogao dovesti do ponovne eskalacije sukoba već u narednim mjesecima, uprkos činjenici da su nedavni napadi značajno oslabili iranske kapacitete za balističke rakete.