Tramp otkrio zašto nije obavijestio saveznike o napadu na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp primio je danas u Bijeloj kući japansku premijerku Sanae Takaiči. Tokom obraćanja novinarima, jedan od reportera upitao je Trampa: "Zašto niste obavijestili saveznike prije nego što ste napali Iran?"

- Željeli smo iznenađenje - odgovorio je Tramp i dodao:

- Ko se bolje razumije u iznenađenja od Japana? Zašto vi meni niste rekli za Pearl Harbor? - aludirajući na japanski napad na američku mornaricu zbog kojeg su SAD definitivno ušle u Drugi svjetski rat.

U istom obraćanju, Tramp se osvrnuo i na situaciju u Hormuškom moreuzu.

- Mi ne koristimo Hormuški moreuz, mi ga branimo za sve ostale. NATO ne želi da nam pomogne da branimo moreuz, a oni su ti kojima je to potrebno - poručio je Tramp.