Tramp i Hegset traže 200 milijardi za rat u Iranu, ali nailaze na otpor

Zahtjev američke vojske za dodatnih 200 milijardi dolara za rat u Iranu naišao je u četvrtak na snažan otpor u Kongresu SAD-a, jer su demokrate, a čak i neki republikanci, dovodili u pitanje potrebu za tim iznosom nakon velikih izdvajanja za odbranu tokom prošle godine.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je izvještaj Washington Posta da je Ministarstvo odbrane zatražilo od Bijele kuće da odobri zahtjev Kongresu za više od 200 milijardi dolara za finansiranje rata u Iranu.

Predsjednik Donald Tramp još nije poslao zahtjev Senatu i Predstavničkom domu za odobrenje ove velike sume, a njegova administracija jasno je naznačila da taj iznos može biti promijenjen.

- Mislim da taj iznos može varirati, očito. Treba novac da se ubijaju loši momci. Dakle, vraćamo se u Kongres kako bi se osiguralo da imamo adekvatno finansiranje za ono što je urađeno i za ono što možda budemo morali učiniti u budućnosti - rekao je ministar odbrane SAD-a Pete Hegset.

Skup rat

Rani pokazatelji sugeriraju da će ovaj rat biti najskuplji za SAD od dugotrajnih sukoba u Iraku i Afganistanu. Zvaničnici administracije rekli su zakonodavcima da je prvih šest dana rata u Iranu koštalo više od 11 milijardi dolara.

Ankete javnog mnijenja pokazuju da rat nije popularan, pri čemu ga podržava samo oko jedna četvrtina Amerikanaca.

Kongres pod vodstvom republikanaca već je odobrio rekordno finansiranje vojske otkako je Tramp započeo svoj drugi mandat u januaru 2025. Prošlog mjeseca potpisao je Zakon o odbrambenim izdacima za fiskalnu 2026. godinu sa oko 840 milijardi dolara finansiranja.

Prošlog ljeta, uprkos snažnom protivljenju demokrata, Kongres pod vodstvom republikanaca usvojio je opsežan zakon o smanjenju poreza i izdacima, koji je uključivao 156 milijardi dolara za odbranu.

Demokrate su dovodile u pitanje potrebu Pentagona za dodatnim novcem, s obzirom na nedavna smanjenja socijalnih usluga, strane pomoći i drugih programa, te su istakle da niko ko se protivi ratu ne bi trebao glasati za njegovo finansiranje.

- Upravo smo čuli da Pentagon predlaže zahtjev za dodatnih 200 milijardi dolara za ovaj rat. Kako, do vraga, mislimo to platiti? To je apsolutno smiješno - rekla je demokratska zastupnica Pramila Džajapal iz Vašingtona tokom govora u Predstavničkom domu.

Nakon brifinga od zvaničnika administracije, zakonodavci su procijenili da rat košta između 1 i 2 milijarde dolara dnevno.

Neprihvatljiv zahtjev

Demokratski senator Kris Van Holen iz Merilenda izjavio je da taj zahtjev treba biti neprihvatljiv za članove Kongresa.

- Najbolji način da se završi ovaj rat, zaštite naše trupe, spase životi civila i obuzda bezakonita administracija je da se obustavi finansiranje. Ja kažem apsolutno ne - napisao je na mreži X.

Neki od Trampovih republikanskih kolega također su bili iznenađeni razmatranim iznosom.

Republikanska senatorica Suzan Kolins, predsjednica Odbora za budžetska pitanja, rekla je novinarima u Kapitolu da još nije obaviještena o dodatnom zahtjevu od 200 milijardi dolara.