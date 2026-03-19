Netanjahu prekinuo sve špekulacije pojavljivanjem uživo: "Živ sam, svi ste vi svjedoci"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prekinuo je višednevne spekulacije o svom zdravstvenom stanju vanrednim obraćanjem uživo. Njegova pojava pred kamerama bila je direktan odgovor na glasine koje su se širile društvenim mrežama, a poruka je bila jasna: "Živ sam. Svi ste vi svjedoci."
Međutim, ono što je uslijedilo nakon potvrde njegovog stanja izazvalo je dodatne potrese u diplomatskim i vojnim krugovima širom svijeta.
"Uništili smo čitavu iransku flotu"
Netanjahu je iznio niz nevjerovatnih tvrdnji o vojnim uspjesima Izraela protiv Irana. Prema njegovim riječima, Izrael je uspio značajno degradirati iranske strateške kapacitete, tako da Teheran više nema sposobnost obogaćivanja uranija niti proizvodnje balističkih projektila.
Najzvučnija tvrdnja ticala se pomorskih operacija:
- Uništili smo čitavu iransku flotu u Kaspijskom moru. Dani Čuvara revolucije (IRGC) su odbrojani i bit će vrlo kratki - poručio je premijer.
Nova energetska karta svijeta
Govoreći o ekonomskoj i energetskoj sigurnosti, Netanjahu je predložio radikalnu promjenu logističkih ruta na Bliskom istoku. Umjesto ovisnosti o Hormuškog moreuzu, koji Iran često koristi za ucjene, on rješenje vidi u Izraelu.
Alternativne rute uključuju izgradnju naftovoda i plinovoda koji bi išli na zapad, preko Arapskog poluotoka, direktno do izraelskih luka.
Cijene nafte: Netanjahu vjeruje da će Amerikanci upotrijebiti silu da otvore Hormuz, što će drastično smanjiti cijene energenata na globalnom tržištu.
Filozofija moći: "Moral nije dovoljan"
U jednom od najmračnijih dijelova govora, Netanjahu se osvrnuo na prirodu rata i moći, citirajući brutalne povijesne analogije:
- Nije dovoljno biti moralan. Nije dovoljno biti pravedan. Isus Krist nema nikakvu prednost nad Džingis-kanom. Ako ste dovoljno jaki, dovoljno nemilosrdni i dovoljno moćni, zlo će pobijediti dobro - izjavio je, naglašavajući da se u modernom sukobu računa isključivo snaga.
Odnosi s Amerikom i Trampom
Netanjahu je kategorički odbacio tvrdnje da Izrael uvlači Sjedinjene Američke Države u direktan rat. Istakao je da Amerika ne vodi rat za Izrael, već donosi vlastite odluke.
Posebno se osvrnuo na karakter Donalda Trampa.
- Kažu da je Izrael nekako uvukao SAD u sukob s Iranom. Misli li iko zaista da iko može govoriti Trampu šta da radi? Dajte, molim vas.
Sudbina iranskog režima
Iako tvrdi da je vojna moć Irana slomljena, priznao je da režim u Teheranu "možda preživi", ali da to sada isključivo zavisi od iranskog naroda. Pohvalio je Rezu Pahlavija (sina bivšeg šaha) kao "silu za dobro" i naglasio da Izrael radi na stvaranju uslova za promjene, ali da Iranci moraju povući konačni potez.
Zaključio je optimističnom prognozom za domaći front:
- Vjerujem da će se ovaj rat završiti mnogo brže nego što ljudi misle.