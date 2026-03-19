Amerikanci objavili snimak: Uništili smo iransku tvornicu projektila zemlja-zemlja

Prema navodima CENTCOM-a, tvornica je korištena za "sastavljanje balističkih projektila koji su prijetili Amerikancima, susjednim zemljama i komercijalnom brodarstvu".

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da su uništili iransku tvornicu projektila zemlja-zemlja u Karaju u Iranu.

- Iranski režim koristio je tvornicu u Karaju za proizvodnju balističkih projektila koji su predstavljali prijetnju američkim snagama, susjednim državama i komercijalnom brodarstvu. Fotografija datirana 1. marta 2026. prikazuje tvornicu prije američkih napada, dok slika od 11. marta 2026. pokazuje isto mjesto nakon što su američke snage pogodile tvornicu- navodi CENTCOM.