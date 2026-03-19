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CENTCOM

Amerikanci objavili snimak: Uništili smo iransku tvornicu projektila zemlja-zemlja

Iranski režim koristio je tvornicu u Karaju za proizvodnju balističkih projektila koji su predstavljali prijetnju američkim snagama, naveli su

Tvornica projektila. CENTCOM

M. Až.

19.3.2026

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da su uništili iransku tvornicu projektila zemlja-zemlja u Karaju u Iranu.

Prema navodima CENTCOM-a, tvornica je korištena za "sastavljanje balističkih projektila koji su prijetili Amerikancima, susjednim zemljama i komercijalnom brodarstvu".

- Iranski režim koristio je tvornicu u Karaju za proizvodnju balističkih projektila koji su predstavljali prijetnju američkim snagama, susjednim državama i komercijalnom brodarstvu. Fotografija datirana 1. marta 2026. prikazuje tvornicu prije američkih napada, dok slika od 11. marta 2026. pokazuje isto mjesto nakon što su američke snage pogodile tvornicu- navodi CENTCOM.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
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