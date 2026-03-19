Umjetnost pod paljbom: Rat ugrožava spomenike u ukrajinskom Slavjansku

Javna umjetnička djela u istočnoukrajinskom gradu Slavjansku pod ozbiljnom su prijetnjom zbog kontinuiranih posljedica ruskog rata, javlja Anadolu.

Instalacija "Zemlja", zajedno s obližnjim muralima i skulpturama, bila je izložena indirektnim utjecajima sukoba, uključujući eksplozije, gelere i strukturna oštećenja u okolnim područjima.

Slavjansk je jedno od posljednjih ukrajinskih uporišta u regiji Donjeck, zajedno s Kramatorskom, administrativnim centrom regije otkako je Moskva zauzela grad Donjeck 2014. godine.

Grad se suočava s posljedicama sukoba od tada, a ponovo je bio meta nakon eskalacije borbi 2022. godine.