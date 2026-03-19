Bivši direktor FBI dobio sudski poziv zbog istrage protiv Trampa

Bivši direktor FBI-ja Džejms Komi (James Comey) pozvan je sudskim nalogom u okviru opsežne istrage o "velikoj zavjeri" usmjerene na zvaničnike uključene u ranije istrage o predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu, navodi se u izvještaju objavljenom u četvrtak.

Sudski nalog, izdat prošle sedmice, dio je istrage u okviru koje je izdano više od 130 naloga, a fokusirana je na bivše zvaničnike koji su služili u administracijama demokrata, izvijestio je Axios, pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem.

Istražitelji ispituju Komijevu ulogu u izradi obavještajne procjene iz 2017. godine o ruskom miješanju u izbore, u kojoj se spominjao sada diskreditirani Steeleov dosje, navodi se u izvještaju.

Direktor CIA-e Džon Retklif uputio je Komija i bivšeg direktora CIA-e Džona Brenana a na moguće krivično gonjenje, dodaje se.

Zvaničnici obuhvaćeni istragom odbacili su je kao politički motiviranu.