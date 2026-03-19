Ko je Said Džalili, čovjek koji bi mogao naslijediti Laridžanija: "Pravi proizvod islamske revolucije"

Nakon što je u izraelskom zračnom napadu ubijen sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost Irana Ali Laridžani, kao najizgledniji nasljednik na ovoj poziciji spominje se Said Džalili, iskusan političar, ali i okarakterisan kao "tvrdolinijaš".

Said Džalili rođen je 1965. godine u Mašhadu, od oca Kurda i majke Azerbejdžanke, te je odrastao u skromnom domaćinstvu gdje mu je otac bio direktor škole.

Džalili je doktorirao političke nauke na Univerzitetu Imam Sadeq, sa fokusom na islamsku političku misao, gdje je kasnije i predavao.

Kao dobrovoljac Basidža učestvovao je u Iransko-iračkom ratu, gdje je izgubio dio desne noge, zbog čega je stekao nadimak "Živi šehid".

Svoju diplomatsku karijeru započeo je 1989. godine u iranskom Ministarstvu vanjskih poslova. Kasnije je vodio inspekcijski ured ministarstva do 1996. godine, a potom radio kao viši savjetnik za pitanja Sjedinjenih Američkih Država. Od 2001. do 2005. godine radio je u uredu vrhovnog vođe, a u septembru 2007. imenovan je za sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i postao šef iranskog pregovaračkog tima u nuklearnim pregovorima sa Zapadom.

Od 2008. godine Džalili je bio predstavnik ubijenog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, u Vrhovnom vijeću za nacionalnu sigurnost.

Prema profilu koji je emitirala Al Jazeera, Džalili se ne smatra samo konzervativnim tradicionalistom, već i jednim od najtvrđih tvrdolinijaša u iranskom političkom sistemu. Njegovo ime se dugo povezuje s neprijateljskim stavom prema Zapadu i protivljenjem kompromisima u pregovorima.

Kandidat za predsjednika

Više puta se kandidovao za predsjednika. Na izborima 2013. godine završio je treći iza Rouhanija. Godine 2021. ušao je u utrku, ali se povukao prije glasanja u korist Ebrahima Raisija. Na izborima 2024. godine, održanim nakon Raisijeve smrti u helikopterskoj nesreći, izgubio je od Pezeškijana.

Trenutno je član Vijeća za procjenu svrsishodnosti (Expediency Discernment Council), tijela zaduženog za rješavanje unutrašnjih sporova i zaštitu interesa vlasti.

Kao pregovarač Džalili nije bio omiljen kod zapadnih diplomata, koji su tvrdili da im drži lekcije o svemu bez da im ponudi konkretne prijedloge.

- Kako se tkanje iranskih ćilima odvija milimetar po milimetar, precizno, nježno i dugotrajno, ako Bog da, i ovaj diplomatski proces će se odvijati na isti način - rekao je Džalili.

"Pravi proizvod islamske revolucije"

Bivši direktor CIA-e Vilijam Burns opisao ga je kao "istinskog vjernika Iranske revolucije".

- Znao je biti zapanjujuće nejasan kada je želio izbjeći direktne odgovore. U jednom trenutku spomenuo je da i dalje honorarno predaje na Univerzitetu u Teheranu. Nisam zavidio njegovim studentima - prisjetio se Burns.

Anonimni francuski diplomat tada je jednu rundu Džalilijevih pregovora nazvao "katastrofom". Sličnu ocjenu dao je i jedan diplomat Evropske unije u američkoj diplomatskoj depeši iz 2008. godine, objavljenoj od strane WikiLeaksa.

- Zvaničnik EU koji je prisustvovao Džalilijevim sastancima bio je zatečen njegovom očiglednom nesposobnošću ili nespremnošću da odstupi od iste prezentacije ili ponudi nijanse, nazivajući ga 'pravim proizvodom Iranske revolucije - navodi se u depeši.

Džalili se snažno protivio nuklearnom sporazumu iz 2015. godine i tokom predsjednikovanja Rouhanija formirao je ono što je nazvao "vladom u sjeni", nastojeći potkopati njegove napore.

Također, u njegovoj kandidaturi 2013. godine Džalilija je podržao pokojni tvrdolinijski ajatolah Mohammad Taghi Mesbah Jazdi, koji je napisao da Iran ne bi trebao sebi uskratiti pravo na proizvodnju "specijalnog oružja", aludirajući na nuklearno oružje.