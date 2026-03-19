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POSLJEDICE UDARA

Katar: Napadi na energetska postrojenja donose gubitke od 20 milijardi

Sanacija štete na postrojenjima za tečni prirodni gas trajat će između tri i pet godina, rekao je katarski ministar energetike

Snimak napada na Katar. Platforma X

M. Až.

19.3.2026

Katar je saopštio da će napadi na njegova energetska postrojenja prouzrokovati procijenjeni gubitak od 20 milijardi dolara godišnje.

Katarski ministar energetike Sad Šerida Al-Kabi naveo je u zvaničnom saopštenju da će napadi smanjiti izvozne kapacitete tečnog prirodnog gasa (TPG) za 17 posto, što bi rezultiralo procijenjenim gubitkom od 20 milijardi dolara prihoda, prenosi Figaro.

- Sanacija štete na postrojenjima za tečni prirodni gas trajat će između tri i pet godina. To će imati posljedice za Kinu, Južnu Koreju, Italiju i Belgiju - rekao je katarski ministar energetike.

# IRAN
# KATAR
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