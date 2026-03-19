Katar: Napadi na energetska postrojenja donose gubitke od 20 milijardi

Katar je saopštio da će napadi na njegova energetska postrojenja prouzrokovati procijenjeni gubitak od 20 milijardi dolara godišnje.

Katarski ministar energetike Sad Šerida Al-Kabi naveo je u zvaničnom saopštenju da će napadi smanjiti izvozne kapacitete tečnog prirodnog gasa (TPG) za 17 posto, što bi rezultiralo procijenjenim gubitkom od 20 milijardi dolara prihoda, prenosi Figaro.

- Sanacija štete na postrojenjima za tečni prirodni gas trajat će između tri i pet godina. To će imati posljedice za Kinu, Južnu Koreju, Italiju i Belgiju - rekao je katarski ministar energetike.