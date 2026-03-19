Zaljevski blok: Napadi na saudijska postrojenja su "teroristički čin"

Generalni sekretar Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) Jasem Mohamed Albudaivi oštro je u četvrtak osudio iranske napade na ključna energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji kao "teroristički čin", javlja Anadolu.

U saopštenju, Albudaiwi je naveo da napadi na rafineriju SAMREF, luku Yanbu i rafineriju južno od Rijada predstavljaju "drsku kriminalnu agresiju" koja odražava "neprijateljsko ponašanje i prirodu iranskog režima", kao i njegovo "potpuno zanemarivanje sigurnosti i stabilnosti regije i svijeta".

Takvi postupci predstavljaju "kršenje svih međunarodnih zakona, povelja i principa dobrosusjedstva", dodao je on.

Šef GCC-a ponovio je "punu i nepokolebljivu solidarnost" bloka sa Saudijskom Arabijom, potvrđujući "apsolutnu podršku svim mjerama koje Kraljevina poduzima kako bi zaštitila svoj suverenitet, sigurnost i stabilnost".

- Sigurnost država GCC-a je nedjeljiva - poručio je, ističući jedinstven stav zaljevskog bloka pred regionalnim prijetnjama.

Regionalna eskalacija nastavlja buktati otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima ciljajući Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti, uzrokujući ljudske žrtve i štetu na infrastrukturi, uz istovremene poremećaje na globalnim tržištima i u avijaciji.