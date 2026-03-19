Izvještaj o svjetskoj sreći: Ova zemlja se devetu godinu zaredom smatra najsretnijom, a evo gdje je BiH na listi

Finska je po deveti put zaredom proglašena najsretnijom zemljom na svijetu, a novo izdanje World Happiness Reporta 2026 donosi iznenađenje za Beč – Kosovo i Slovenija sada se nalaze ispred Austrije na globalnoj ljestvici životnog zadovoljstva. Bosna i Hercegovina zauzima 47. mjesto.

Globalni izvještaj o sreći, koji u ime Ujedinjenih naroda ove godine izlazi po 13. put, temelji se na Gallupovoj svjetskoj anketi provedenoj u više od 147 zemalja. Ispitanici sami ocjenjuju vlastito životno zadovoljstvo, a uz ekonomske pokazatelje, ključnu ulogu igraju i subjektivni faktori: povjerenje u državne institucije, kvalitet socijalnih odnosa i osjećaj kontrole nad vlastitim životom, piše austrijski medij Kosmo.at.

Nordijski recept za sreću

Finska je toliko uvjerena u svoju titulu da ove godine organizuje nagradna putovanja – posjetioci iz cijelog svijeta mogu osvojiti besplatan boravak i na licu mjesta iskusiti finsko "umijeće zadovoljnog života". Uz Finsku, gornji dio ljestvice zauzimaju Island, Danska, Švedska i Norveška.

Istraživači su nordijski uspjeh pripisali nekoliko ključnih faktora: razvijena socijalna mreža, odgovarajući nivo prihoda, dostupna zdravstvena zaštita, lična sloboda, društvena solidarnost i nizak nivo korupcije.

Kosovo preskočilo 13 mjesta u jednoj godini

Najupečatljiviji pomak u regionalnom kontekstu bilježi Kosovo, koje je u samo godinu dana skočilo s 29. na 16. mjesto – napredak od čak 13 pozicija. Slovenija se blago popravila s 19. na 18. mjesto. Austrija je, nasuprot tome, pala s 17. na 19. mjesto, što znači da su je obje balkanske države prestigle.

Autori izvještaja u ovim pomacima vide znak sve veće konvergencije životnog zadovoljstva između istočnoevropskih, srednjoevropskih i zapadnoevropskih društava. Trend je politički i društveno zanimljiv iz još jednog razloga: zemlje s jakim vezama prema dijaspori u Austriji sada su na ljestvici ispred same Austrije.

Šira balkanska slika također je zanimljiva: Srbija je na 30. mjestu, Bosna i Hercegovina na 47., Crna Gora na 60., a Hrvatska na 70. mjestu.

Na dnu liste – rat, siromaštvo i represija

Začelje svjetskog rankinga zauzimaju države koje pate od političke nestabilnosti, siromaštva ili oružanih sukoba. Afganistan, Sijera Leone i Malavi bilježe najniže vrijednosti životnog zadovoljstva na svijetu. Nisko su rangirani i Zimbabve, Jemen te Liban. Kao glavni uzroci navode se nedostatak socijalne zaštite, ograničene mogućnosti zapošljavanja te politička represija i sužena lična sloboda.