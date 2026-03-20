Nevjerovatna greška francuskog oficira: Upalio aplikaciju za trčanje i otkrio lokaciju nosača aviona

Neimenovani francuski oficir napravio je gotovo nevjerovatnu grešku kada je uključio aplikaciju za trčanje "Strava" i time otkrio tačnu poziciju nosača aviona Charles de Gaulle.

Iako je poznato da se nosač aviona nalazi u Sredozemnom moru, otkrivanje precizne lokacije broda predstavlja ozbiljan sigurnosni propust.

"Stravaleaks"

Podaci o trčanju, odnosno precizna geolokacija mjesta gdje je korisnik Strave aktivirao aplikaciju, javno su dostupni, što je izazvalo skandal u francuskoj mornarici, a list Le Monde ovu situaciju naziva "StravaLeaks".

Ovaj propust izaziva dodatnu zabrinutost u Francuskoj, posebno imajući u vidu da su baze zemlje bile meta napada od početka rata između Izraela i SAD-a s jedne strane, i Irana s druge strane.

Neimenovani oficir aktivirao je aplikaciju više puta, pa je lokacija broda mogla biti praćena gotovo svakodnevno.

Objavljivanje fotografija

Pored njega, još nekoliko članova posade Charles de Gaulla objavljivalo je fotografije na društvenim mrežama, koje se također mogu koristiti za određivanje tačne lokacije plovila.

Vredi napomenuti da je aplikacija "Strava" i ranije bila predmet istraživanja francuskih novinara. Oni su, koristeći javno dostupne podatke, uspjeli locirati nekoliko članova sigurnosnih timova predsjednika Francuske, SAD-a i Rusije.

Kada je Le Monde zatražio komentar od komande Oružanih snaga Francuske, dobio je odgovor da su "svjesni sigurnosnih propusta" i da su "preduzeti određeni koraci".