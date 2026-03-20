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SUKOB NE JENJAVA

Sirene širom Bliskog istoka: Emirati presreću dronove

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopćilo je da je požar izbio u skladištu zbog pada šrapnela

Niz napada. AP Photo / Evgeniy Maloletka

Dž. R.

20.3.2026

Saudijska Arabija je oborila najmanje desetak dronova iznad istočnih dijelova zemlje i jedan iznad sjevernog regiona Al-Džauf u posljednjih nekoliko sati, saopćilo je njihovo ministarstvo odbrane.

Ujedinjeni Arapski Emirati su saopćili da njihova protuzračna odbrana reaguje na "dolazeće prijetnje raketama i dronovima iz Irana". Vlada Dubaija je saopćila da su buke koje se čuju u emiratu rezultat uspješnih presretanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopćilo je da je požar izbio u skladištu zbog pada šrapnela nakon iranskog napada.

Sirene su se aktivirale u Kuvajtu, dok je vojska saopćila da presreće rakete i dronove.

# NAPAD
# BLISKI ISTOK
# DRONOVI
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