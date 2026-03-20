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NAKON UDARA NA JUŽNI PARS

Iran upozorava: Nećemo se suzdržavati u slučaju novih napada

Naš odgovor na izraelski napad na našu infrastrukturu bio je tek djelić naše snage, kazao je Aragči

Abas Aragči. AP

Dž. R.

20.3.2026

Iran je upozorio da neće pokazati "nikakvu suzdržanost" ako njegova energetska postrojenja ponovno budu metom napada. Upozorenje je uslijedilo dan nakon što je Izrael napao ključno iransko plinsko polje Južni Pars, na što je Teheran odgovorio udarima na energetska postrojenja širom Zaljeva.

- Naš odgovor na izraelski napad na našu infrastrukturu bio je tek DJELIĆ naše snage. JEDINI razlog naše suzdržanosti bilo je poštivanje poziva na smirivanje napetosti - objavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) na društvenoj mreži X.

Objava Abasa Aragčija. X

- Neće biti NIKAKVE suzdržanosti ako naša infrastruktura ponovno bude napadnuta - stoji u objavi.

Južni Pars najveći je iranski izvor plina i pokriva 80 posto domaćih potreba za tim energentom.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
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