Iran upozorava: Nećemo se suzdržavati u slučaju novih napada

Iran je upozorio da neće pokazati "nikakvu suzdržanost" ako njegova energetska postrojenja ponovno budu metom napada. Upozorenje je uslijedilo dan nakon što je Izrael napao ključno iransko plinsko polje Južni Pars, na što je Teheran odgovorio udarima na energetska postrojenja širom Zaljeva.

- Naš odgovor na izraelski napad na našu infrastrukturu bio je tek DJELIĆ naše snage. JEDINI razlog naše suzdržanosti bilo je poštivanje poziva na smirivanje napetosti - objavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) na društvenoj mreži X.