Izrael tvrdi da je gađao vojne ciljeve Druza u Siriji

Izrael je u petak saopćio da je izveo zračne udare na ciljeve u Sirija, navodeći da je riječ o odgovoru na napade na Druze.

Prema njihovim tvrdnjama, meta su bili objekti povezani sa sirijskom vladom, uključujući skladišta oružja i komandni centar na jugu zemlje.

Izraelska vojska ističe da je djelovala kao reakcija na napade na drušku zajednicu u gradu Svejda (Sweida), naglašavajući da su pogođeni ključni vojni objekti u tom području.

Sirijska državna agencija SANA u početku nije izvijestila o ovom napadu, koji dolazi u trenutku nastavka sukoba između Izraela i Sjedinjene Američke Države s jedne, i Iran s druge strane.

Za sada nema potvrda o šteti niti o eventualnim žrtvama.

Napetosti u regiji

Izrael je poručio da će nastaviti s ovakvim operacijama i da pomno prati situaciju u regiji.

Također podsjećaju da su i ranije intervenirali u zaštiti Druza, izvodeći napade na konvoje sirijskih snaga, pa čak i na zgradu Ministarstva odbrane u Damask.

U međuvremenu, napetosti u regiji dodatno su eskalirale. Iranski dronovi pogodili su naftnu rafineriju u Kuvajt, dok su se u Izraelu oglašavale sirene upozorenja.

Eksplozije su zabilježene i iznad Teheran tokom izraelskih napada, u vrijeme kada je Iran obilježavao Novu godinu.

Snažne detonacije čule su se i u Dubaiju, gdje je protivzračna odbrana presretala projektile tokom obilježavanja Ramazanskog bajrama.

Posljedica napada na Iran?

U Bahreinu je izbio požar nakon pada ostataka presretnutog projektila, dok je Saudijska Arabija saopćila da je oborila više dronova usmjerenih ka njenoj Istočnoj provinciji.

Ovi događaji uslijedili su nakon intenzivnih napada Iran na energetsku infrastrukturu širom regije, uključujući višestruke raketne udare na Izrael.

Među metama se našlo i plinsko polje Južni Pars, koje Iran dijeli s Katar i koje je ključno za snabdijevanje zemlje energijom.