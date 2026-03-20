Novi udari na Bliskom istoku: Izrael napao Liban, Siriju i Iran

Izraelska vojska tokom noći izvela je nove napade na gradove u južnom Libanonu, pri čemu je povrijeđeno više osoba, javlja libanonska državna Nacionalna novinska agencija (NNA). Ovi napadi uslijedili su nakon što su u prethodna dva dana mete bili i glavni grad Bejrut, Baalbek na istoku zemlje te Sidon na jugu.

Prema navodima NNA, izraelski borbeni avioni u zoru su gađali gradove Bafliyeh i Hanine u okruzima Tir i Bint Jbeil. Agencija dodaje da su izraelske snage napale još pet naselja na jugu Libanona.

Podaci libanonskog Ministarstva zdravstva pokazuju da je u izraelskim napadima od 2. marta poginula 1001 osoba. Među stradalima je 79 žena, 118 djece i 40 zdravstvenih radnika, dok je najmanje 2.584 ljudi ranjeno.

Napadi na Siriju

Izraelska vojska tokom noći izvela je i napade na ciljeve u Siriji, tvrdeći da je riječ o odgovoru na napad na druzsku zajednicu u južnoj sirijskoj pokrajini Suvajda koji se dogodio u četvrtak. Iz vojske su saopćili da su mete bili zapovjedni centar i oružje smješteno u vojnim kompleksima na jugu Sirije, poručivši da će nastaviti štititi druzsko stanovništvo.

Druzi su arapska vjerska zajednica koja broji oko milion pripadnika i uglavnom živi u Siriji, Libanonu i Izraelu. U Siriji je ova zajednica većinom nastanjena u tri južne pokrajine, nedaleko od Golanske visoravni koju kontroliše Izrael.

Prošlogodišnji sukobi između pripadnika druzske manjine i beduinskih plemena, u kojima su poginule stotine ljudi, doveli su do vojne intervencije sirijskih snaga. Nasilje je potaknulo i izraelske napade na sirijsku vojsku, uz obrazloženje da se time štite Druzi.

Iran nastavlja razvijati projektile

Glasnogovornik iranske Revolucionarne garde poručio je da Iran nastavlja razvijati projektile, odbacujući tvrdnje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da Teheran više nije u stanju proizvoditi rakete. Izjavu generala Alija Mohammada Naeinija prenio je iranski državni list IRAN.

General je raketni program uporedio s iranskim školskim sistemom, u kojem se ocjena 20 smatra savršenim rezultatom.

- Naša raketna industrija zaslužuje ocjenu 20 i nema razloga za brigu. Proizvodimo projektile čak i u ratnim uslovima, što je nevjerovatno, a nemamo ni većih poteškoća s njihovim skladištenjem - rekao je.

Naeini je također poručio da će se sukob nastaviti.

- Naš narod očekuje da se rat nastavi sve dok neprijatelj ne bude potpuno iscrpljen - kazao je, dodajući da rat mora završiti tek kada sa zemlje bude uklonjena prijetnja rata.