Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u telefonskom je razgovoru upozorio svoju britansku kolegicu Ivet Kuper (Yvette Cooper) da Velika Britanija, dopuštajući Sjedinjenim Državama korištenje svojih vojnih baza, sudjeluje u agresiji.

Arakči je kritizirao, kako je rekao, "pristran i negativan" stav Velike Britanije i nekih drugih europskih zemalja prema američko-izraelskoj agresiji na Iran. U objavi na Telegramu poručio je kako pružanje bilo kakve pomoći tim zemljama "samo pogoršava i dodatno komplicira situaciju".

- Dopuštanjem SAD-u da koristi vaše vojne baze direktno sudjelujete u agresiji. Takvi će se postupci nedvojbeno smatrati sudjelovanjem u agresiji i ostat će zabilježeni u historiji odnosa naših dviju zemalja - izjavio je Arakči.

- Istodobno, zadržavamo svoje neotuđivo pravo na obranu suvereniteta i neovisnosti zemlje - dodao je.

Podsjetimo, britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) ranije ovog mjeseca odobrio je Sjedinjenim Državama korištenje baza RAF Fairford i Diego Garcia za "obrambene" akcije protiv iranskih raketnih položaja. U posljednje dvije sedmice u bazi Fairford zabilježena je pojačana aktivnost američkih vojnih zrakoplova.