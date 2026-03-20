Iran pogubio 19-godišnjeg reprezentativca u hrvanju

Iran je pogubio trojicu muškaraca optuženih za ubistvo policajaca tokom antivladinih protesta u januaru, javili su državni mediji, što su prva pogubljenja povezana s tim demonstracijama.

Pogubljena izvršena u četvrtak ujutro

Među pogubljenima bio je i tinejdžer Saleh Mohammadi, član iranske reprezentacije u hrvanju, rekli su izvori za CBS, američkog partnera BBC-ja.

Pogubljenja su izvršena u četvrtak ujutro po lokalnom vremenu u sjevernoj provinciji Qom, nakon što je Vrhovni sud potvrdio njihove smrtne kazne, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim.

Masovni protesti širom zemlje, koji su počeli u decembru i eskalirali u januaru, dočekani su nasilnim gušenjem od strane iranskih vlasti. Organizacije za ljudska prava tvrde da su hiljade ljudi ubijene.

Tasnim, poluzvanična novinska agencija povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), navodi da su Mohammadi, Mehdi Ghasemi i Saeed Davoudi proglašeni krivima za ubistvo dvojice policajaca u odvojenim napadima u Qomu.

Agencija dodaje da su osuđeni i za “moharebeh” – vođenje rata protiv Boga – optužbu koju Iran koristi za izricanje smrtnih kazni protiv demonstranata i protivnika Islamske Republike.

Prema navodima organizacija za ljudska prava, trojica muškaraca priznanja su dala pod torturom i pogubljeni su bez pravednog suđenja.

Njihova pogubljenja uslijedila su dan nakon što je Iran pogubio iransko-švedskog državljanina Kourousha Keyvanija. On je obješen nakon što je proglašen krivim za špijunažu u korist Izraela, saopćila je pravosudna agencija Mizan Online.

Keyvani je navodno uhapšen tokom 12-dnevnog rata između Irana i Izraela prošlog juna.

„Jasno nam je da pravni proces koji je doveo do pogubljenja švedskog državljanina nije bio pravno siguran“, izjavio je švedski ministar vanjskih poslova.

Protesti, koji su se navodno proširili na 180 gradova i mjesta u svih 31 pokrajini, pokrenuti su zbog bijesa izazvanog padom vrijednosti iranske valute i rastućih troškova života.

Brzo su se proširili u zahtjeve za političkim promjenama i postali jedan od najozbiljnijih izazova klerikalnom establišmentu od Islamske revolucije 1979. godine.

Gotovo potpuno gašenje interneta i komunikacijskih usluga otežalo je praćenje događaja u zemlji, ali su demonstranti rekli BBC-ju da je smrtonosna represija sigurnosnih snaga bila nezapamćena.

Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency (Hrana), najmanje 7.000 ljudi ubijeno je tokom januarskog gušenja protesta, uključujući 6.488 demonstranata i 236 djece.

Trump najavio snažne mjere

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u januaru da će biti poduzete „snažne mjere“ protiv Irana ako demonstranti budu pogubljeni. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potom je rekao da „ne postoji plan“ za vješanje ljudi.

Jedan demonstrant, Erfan Soltani, koji je uhapšen 8. januara i čijoj je porodici rečeno da će biti pogubljen u roku od nekoliko dana, prema navodima norveške kurdske organizacije za ljudska prava Hengaw, kasnije je navodno pušten uz kauciju.

Iransko pravosuđe negiralo je da mu je izrečena smrtna kazna, navodeći da se suočava samo s optužbama za sigurnosna krivična djela koja nose zatvorske kazne.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su opsežne napade na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa zemlje. Iran je odgovorio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu.