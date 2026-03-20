Tramp ismijao Bajdena pred japanskom premijerkom: Njena reakcija hit na društvenim mrežama

Donald Tramp rekao je da su Sjedinjene Države morale iznenaditi Iran napadom, baš kao što je Japan učinio u Perl Harboru, dok je jučer sjedio uz japansku premijerku Sanae Takaiči (Sanae Takaichi) u Bijeloj kući.

Na pitanje novinara zašto američki saveznici, uključujući Japan, nisu bili unaprijed obaviješteni o napadu, Tramp je odgovorio da nisu htjeli otkriti previše informacija.

Rekao je da su Sjedinjene Države izvele snažan napad bez prethodne najave kako bi zadržale element iznenađenja, te je dodao da Japan najbolje zna koliko je iznenađenje važno, aludirajući na napad na Perl Harbor, "Tko zna više o iznenađenju od Japana?"