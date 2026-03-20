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ZVANIČNI SASTANAK

Tramp ismijao Bajdena pred japanskom premijerkom: Njena reakcija hit na društvenim mrežama

Naime, na mjestu gdje bi trebao stajati Bajdenov portret, Tramp je postavio uređaj za automatsko potpisivanje

Reakcija japanske premijerke. Screenshot / X

M. P.

20.3.2026

Donald Tramp rekao je da su Sjedinjene Države morale iznenaditi Iran napadom, baš kao što je Japan učinio u Perl Harboru, dok je jučer sjedio uz japansku premijerku Sanae Takaiči (Sanae Takaichi) u Bijeloj kući.

Na pitanje novinara zašto američki saveznici, uključujući Japan, nisu bili unaprijed obaviješteni o napadu, Tramp je odgovorio da nisu htjeli otkriti previše informacija.

Rekao je da su Sjedinjene Države izvele snažan napad bez prethodne najave kako bi zadržale element iznenađenja, te je dodao da Japan najbolje zna koliko je iznenađenje važno, aludirajući na napad na Perl Harbor, "Tko zna više o iznenađenju od Japana?"

Tramp je japanskoj premijerki tokom posjete Bijeloj kući pokazao i izložak kojim se narugao svom prethodniku Džou Bajdenu. Naime, na mjestu gdje bi trebao stajati Bajdenov portret, Tramp je postavio uređaj za automatsko potpisivanje.

Prema snimkama koje se šire društvenim mrežama, a koje je objavila i Bijela kuća, čini se da se premijerka Takaiči nasmijala na tu Trampovu gestu.

# JOE BIDEN
# DONALD TRUMP
# SANAE TAKAICHI
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