Thompsonova kćerka među regrutima, na vojnoj obuci u Požegi

U Hrvatskoj je početkom marta počeo novi ciklus vojnog roka, a među 800 regruta našla se i Diva Perković, kći Marka Perkovića Thompsona, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

U Hrvatskoj je 9. marta počeo novi ciklus obaveznog vojnog roka, u okviru kojeg je 800 regruta upućeno na dvomjesečnu osnovnu vojnu obuku.

Obuka se izvodi u kasarnama u Požegi, Kninu i Slunju, pri čemu je najveći broj regruta raspoređen u Požegi, gdje ih boravi oko 400. U kasarne u Slunju i Kninu upućeno je po 200 regruta.

Dio regruta prijavio se dobrovoljno

Prema podacima Ministarstva odbrane, od ukupno 800 regruta njih 446 prijavilo se dobrovoljno, među kojima su i 82 žene.

Preostalih 352 muškarca pozvana su na služenje vojnog roka.

Među regrutima i kći kontroverznog pjevača

Među regrutima se nalazi i Diva Perković, kći kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, čiji je dolazak izazvao dodatnu pažnju javnosti.

Njeno prisustvo u vojsci privuklo je interesovanje medija i javnosti.

Svečana zakletva u petak

Svečana zakletva regruta održava se u petak, a očekivao se dolazak članova porodica i prijatelja koji će prisustvovati ovom događaju.

Očekivao se i dolazak Marka Perkovića Thompsona.