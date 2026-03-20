Thompsonova kćerka među regrutima, na vojnoj obuci u Požegi

U Hrvatskoj je početkom marta počeo novi ciklus vojnog roka, a među 800 regruta našla se i Diva Perković, kći Marka Perkovića Thompsona, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.
U Hrvatskoj je 9. marta počeo novi ciklus obaveznog vojnog roka, u okviru kojeg je 800 regruta upućeno na dvomjesečnu osnovnu vojnu obuku.
Obuka se izvodi u kasarnama u Požegi, Kninu i Slunju, pri čemu je najveći broj regruta raspoređen u Požegi, gdje ih boravi oko 400. U kasarne u Slunju i Kninu upućeno je po 200 regruta.
Dio regruta prijavio se dobrovoljno
Prema podacima Ministarstva odbrane, od ukupno 800 regruta njih 446 prijavilo se dobrovoljno, među kojima su i 82 žene.
Preostalih 352 muškarca pozvana su na služenje vojnog roka.
Među regrutima i kći kontroverznog pjevača
Među regrutima se nalazi i Diva Perković, kći kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, čiji je dolazak izazvao dodatnu pažnju javnosti.
Njeno prisustvo u vojsci privuklo je interesovanje medija i javnosti.
Svečana zakletva u petak
Svečana zakletva regruta održava se u petak, a očekivao se dolazak članova porodica i prijatelja koji će prisustvovati ovom događaju.
Očekivao se i dolazak Marka Perkovića Thompsona.