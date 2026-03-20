Novi ajatolah obavještajcima naredio obračun s "neprijateljima u zemlji i inostranstvu"

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei pozvao je državne obavještajne službe da se obračunaju s „neprijateljima u zemlji i inostranstvu“, u trenutku kada je objavljeno i da je glasnogovornik iranske Revolucionarne garde ubijen u napadu.

Saopćenje objavljeno na Hameneijevom nalogu na društvenoj mreži X uslijedilo je nakon smrti ministra obavještajnih službi Esmaila Hatiba, koji je ove sedmice stradao u napadu. U objavi se navodi da „preostali zvaničnici i uposlenici ovog osjetljivog ministarstva“ moraju preuzeti odgovornost i popuniti prazninu nastalu nakon ministrove smrti.

Modžtaba Hamnei se od imenovanja za novog vrhovnog vođu 8. marta nije pojavljivao u javnosti, niti je objavljivao audio ili videosnimke, što je potaknulo brojna nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Na toj poziciji naslijedio je svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu na Teheran prvog dana američko-izraelske kampanje, 28. februara. U tim napadima Modžtaba Hamnei je izgubio suprugu i majku.

Prema navodima američke administracije, Modžtaba Hamnei je tom prilikom ranjen, ali se u međuvremenu nisu pojavile nove informacije o njegovom stanju. Istovremeno, novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je u petak da je u napadu ubijen i glasnogovornik IRGC-a Ali Mohamad Naini.

Agencija je odgovornost za napad pripisala Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, a Nainija opisala kao iskusnog komandanta koji je Islamskoj Republici služio više od četiri decenije.

U posljednjim napadima na Iran ubijen je sve veći broj visokih zvaničnika, među kojima je i šef sigurnosti Ali Laridžani.