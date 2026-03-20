Izraelski vojnik optužen da je Iranu proslijedio osjetljive informacije o Željeznoj kupoli

Policija i sigurnosne službe Izraela saopćile su da je uhapšen rezervista zbog sumnje na špijunažu u korist Irana, jer je, prema njihovim tvrdnjama, otkrivao osjetljive informacije iz sistema Željezna kupola.

Osumnjičeni je, kako navode vlasti, prosljeđivao te informacije iranskim agentima s kojima je bio u kontaktu, a zauzvrat je primio oko 1.000 dolara u kriptovalutama.

Zajednička istraga policije i sigurnosne službe Shin Bet otkrila je da se radi o 26-godišnjem Razu Koenu iz Jeruzalema, koji je tokom nekoliko mjeseci komunicirao s iranskim obavještajnim operativcima. Prema navodima vlasti, oni su mu davali zadatke koji su uključivali dostavljanje osjetljivih sigurnosnih podataka.

Koen je nedavno uhapšen, a protiv njega je na Okružnom sudu u Jeruzalemu podignuta optužnica koja ga tereti za pomaganje neprijatelju u ratu, prenošenje informacija s ciljem ugrožavanja državne sigurnosti, kao i za dostavljanje podataka koji bi mogli koristiti neprijatelju.

Iako se optužbe odnose i na period aktuelnog rata, iz dokumentacije proizlazi da su njegove navodne aktivnosti počele mjesecima ranije.

Vlasti ističu da je Koen, koji je služio u jedinici odgovornoj za sistem Željezna kupola, bio svjestan da sarađuje s iranskim agentima te da je primao novac u zamjenu za izvršavanje njihovih naloga. Također se sumnjiči da je prosljeđivao informacije o vojnim lokacijama i identitetima izraelskih sigurnosnih zvaničnika.