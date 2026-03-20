Tramp razmatra zauzimanje iranskog ostrva Hark kako bi otvorio Hormuški moreuz

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) razmatra mogućnost zauzimanja ili blokade iranskog ostrva Hark kako bi izvršila pritisak na Teheran da ponovo omogući plovidbu kroz Hormuški moreuz, objavio je Axios.

Ova opcija se razmatra u trenutku kada je zatvaranje tog strateškog prolaza ozbiljno uzdrmalo globalno tržište energenata, budući da kroz njega prolazi veliki dio svjetskog izvoza nafte.

Pritisak dodatno povećava činjenica da se na ostrvu Hark obrađuje oko 90 posto iranskog izvoza sirove nafte, zbog čega ono predstavlja jednu od najvažnijih energetskih tačaka za Iran.

Prema navodima Axiosa, koji se poziva na izvore bliske američkoj administraciji, Tramp ne može završiti sukob pod uslovima koje želi dok se ne osigura slobodan prolaz kroz Hormuški moreuz. Ipak, eventualna operacija zauzimanja ostrva nosila bi veliki rizik, jer bi američke snage bile direktno izložene mogućem iranskom vojnom odgovoru.

Izvori dodaju da bi prije bilo kakve kopnene akcije trebalo dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete, kako bi eventualno zauzimanje ostrva moglo poslužiti kao snažan adut u pregovorima.

Visoki zvaničnici administracije poručuju da konačna odluka još nije donesena, ali naglašavaju da je osnovni cilj jasan – ponovno uspostaviti slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz.

- Ako to bude zahtijevalo zauzimanje ostrva ili čak širu vojnu operaciju, predsjednik će donijeti takvu odluku - rekao je jedan od zvaničnika.

Podsjetimo, američke snage su nedavno izvele zračne udare na više ciljeva na ostrvu Hark, što su američki zvaničnici opisali kao upozorenje Teheranu, ali i kao pripremu za moguće daljnje vojne poteze.