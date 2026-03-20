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REPRESIJA

U Abu Dabiju uhapšeno 109 ljudi zbog snimanja i objavljivanja "zavaravajućih informacija" o napadima Irana

Iran nastavlja gađati američke ciljeve širom zemalja regiona, a prema navodima, često strada i civilna infrastruktura

Abu Dabi. Platforma X

S. S.

20.3.2026

Policija u Abu Dabiju je saopćila da je uhapsila 109 osoba zbog snimanja i objavljivanja "zavaravajućih informacija" tokom rata na Bliskom istoku.

Hapšenja dolaze dok zemlje Zaliva pojačavaju represiju prema snimcima i objavama vezanim za napade Irana.

- Takve radnje mogu potaknuti javno mnijenje i širiti glasine među članovima zajednice - istakla je policija.

Iran nastavlja gađati američke ciljeve širom zemalja regiona, a prema navodima, često strada i civilna infrastruktura. 

Slične zakonske mjere su poduzete i u drugim zemljama regiona.

# UAE
# ABU DHABI
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