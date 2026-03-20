U Abu Dabiju uhapšeno 109 ljudi zbog snimanja i objavljivanja "zavaravajućih informacija" o napadima Irana

Policija u Abu Dabiju je saopćila da je uhapsila 109 osoba zbog snimanja i objavljivanja "zavaravajućih informacija" tokom rata na Bliskom istoku.

Hapšenja dolaze dok zemlje Zaliva pojačavaju represiju prema snimcima i objavama vezanim za napade Irana.

- Takve radnje mogu potaknuti javno mnijenje i širiti glasine među članovima zajednice - istakla je policija.

Iran nastavlja gađati američke ciljeve širom zemalja regiona, a prema navodima, često strada i civilna infrastruktura.

Slične zakonske mjere su poduzete i u drugim zemljama regiona.