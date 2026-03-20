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U ZRAČNOM NAPADU

Izrael tvrdi da je ubio šefa obavještajne službe iranskih snaga Basidž

Esmail Ahmadi je ubijen u napadu na iransku prijestolnicu, prema izraelskoj vojsci

Ismali Ahmadi. Platforma X

Anadolija

20.3.2026

Izraelska vojska je u petak tvrdila da su njene snage ubile Esmaila Ahmadija, šefa obavještajne divizije iranskih snaga Basidž, u zračnom napadu na iransku prijestolnicu Teheran, javlja Anadolu.

Izraelska vojska je tvrdnju objavila na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Ranije ove sedmice, Golamreza Soleimani, tadašnji komandant iranskih snaga Basidž, također je ubijen u zračnom napadu u Iranu.

Izrael i SAD nastavljaju zajedničku ofanzivu na Iran od 28. februara, u kojoj je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi.

Uslijed napada došlo je do poremećaja globalnog tržišta i avijacije.

# IZRAEL
# IRAN
# BASIJ
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