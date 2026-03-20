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NAPAD NA SAVEZNIKE

Tramp ponovo napao NATO: Bez SAD ste samo "papirni tigar"

Nisu željeli da se uključe u borbu kako bi se Iran zaustavio u razvoju nuklearnog oružja, rekao je Tramp

Donald Tramp. AP

Z. V.

20.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je kritikovao NATO u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je poručio da bez Sjedinjenih Američkih Država NATO ne bi imao stvarnu snagu te je optužio saveznike da nisu željeli učestvovati u operacijama protiv Irana kako bi se spriječilo da ta zemlja razvije nuklearno oružje.

- Bez SAD-a NATO je samo papirni tigar. Nisu željeli da se uključe u borbu kako bi se Iran zaustavio u razvoju nuklearnog oružja. Sada, kada je vojna pobjeda ostvarena uz minimalan rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte, ali i dalje ne žele pomoći u otvaranju Hormuškog moreuza, što bi bio relativno jednostavan vojni potez. Za njih je to mali rizik, ali ipak odbijaju. Kukavice – zapamtit ćemo to - naveo je Tramp.

Podsjetimo, američki predsjednik je i prije nekoliko dana na istoj platformi izrazio nezadovoljstvo zbog odluke pojedinih članica NATO-a da u slučaju eskalacije sukoba ne pošalju svoje brodove kako bi pomogli u otvaranju Hormuški moreuz.

Tramp je tada naveo da je obaviješten kako većina američkih saveznika iz NATO-a ne želi učestvovati u vojnoj operaciji protiv Irana, iako se, prema njegovim riječima, gotovo sve zemlje slažu da Teheranu ne smije biti dopušteno da razvije nuklearno oružje.

Dodao je i da ga takav stav saveznika ne iznenađuje, jer je NATO, kako tvrdi, godinama "jednosmjerna ulica" u kojoj SAD troše ogromna sredstva na zaštitu drugih država, dok one, kada je potrebno, ne uzvraćaju istom mjerom.

Tramp je također istakao da su američke snage, kako je rekao, snažno oslabile iransku vojsku te poručio da, nakon takvog vojnog uspjeha, SAD-u više nije potrebna pomoć NATO saveznika.

# NATO
# SAD
# DONALD TRUMP
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