Iran uputio jezivu prijetnju: "Turističke destinacije širom svijeta, parkovi, više ništa neće biti sigurno"

Glavni vojni portparol Irana upozorio je u petak da bi "parkovi, rekreativne zone i turističke destinacije" širom svijeta mogli postati mete napada usmjerenih protiv neprijatelja Teherana.

Riječ je o izjavi generala Abolfazla Šekarčija (Abolfazl Shekarchi), koji je poručio da se sigurnosna situacija za protivnike Irana značajno mijenja.

- Od sada, na osnovu informacija koje imamo o vama, čak ni parkovi, rekreativne oblasti i turističke destinacije bilo gdje u svijetu više neće biti sigurni za vas - rekao je Šekarči.

Njegova izjava emitovana je na iranskoj državnoj televiziji.

Ovakve poruke dodatno pojačavaju zabrinutost brojnih analitičara, koji upozoravaju da bi Iran mogao ponovo posegnuti za napadima izvan Bliskog istoka kao sredstvom pritiska u aktuelnim sukobima.