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RAKETNI NAPAD

Video / Eksplozija uzdrmala Stari grad u Jerusalemu: Projektil pao blizu svetog mjesta

Na snimcima s mjesta događaja vidljiva je materijalna šteta

Jeruzalem. Platforma X

M. Až.

20.3.2026

Snažna eksplozija odjeknula je u Starom gradu u Jerusalemu, gdje su hitne službe odmah izašle na teren nakon udara projektila, javlja dopisnik Guardiana.

Prema prvim informacijama, projektil je pogodio parkiralište u jevrejskoj četvrti, na udaljenosti od oko 350 metara od Brda hrama, odnosno kompleksa koji muslimani nazivaju Haram al-Šarif.

Na snimcima s mjesta događaja vidljiva je materijalna šteta, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima.

# JERUSALEM
# IZRAEL
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