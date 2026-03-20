Video / Eksplozija uzdrmala Stari grad u Jerusalemu: Projektil pao blizu svetog mjesta

Snažna eksplozija odjeknula je u Starom gradu u Jerusalemu, gdje su hitne službe odmah izašle na teren nakon udara projektila, javlja dopisnik Guardiana.

Prema prvim informacijama, projektil je pogodio parkiralište u jevrejskoj četvrti, na udaljenosti od oko 350 metara od Brda hrama, odnosno kompleksa koji muslimani nazivaju Haram al-Šarif.

Na snimcima s mjesta događaja vidljiva je materijalna šteta, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima.