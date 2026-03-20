Aragči ismijao američke vojne zvaničnike: "Ista priča kao u Vijetnamu, brifinzi puni fantazija"

Šef iranske diplomatije Abas Aragči (Abbas Araghchi) osvrnuo se na brifinge vojnih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, ismijavajući stavove američkih generala o ratu s Iranom.

Aragči je poručio da američke vlasti iznose jednu verziju događaja, dok je stvarnost, kako tvrdi, potpuno drugačija.

- Baš kada američke vlasti tvrde da je iranska protivzračna odbrana uništena, F-35 je pogođen. Dok proglašavaju da je iranska mornarica uništena, USS Gerald Ford se okreće, a USS Abraham Lincoln se udaljava sve više. Druga decenija, isto 'mi pobjeđujemo' - rekao je Aragči.

U nastavku je podsjetio na ranija obraćanja američkih zvaničnika tokom prethodnih ratova koje su administracije SAD-a vodile širom svijeta.

- Amerikanci nisu zaboravili kako je, čak i dok su stotine američkih vojnika ginule u Vijetnamu, a ishod već bio jasan, general Vilijam Vestmorland (William Westmoreland) avionom vraćen kući kako bi uvjerio sve da rat ide dobro - da SAD 'pobjeđuju'. Ni mediji nisu zaboravili; ti brifinzi puni fantazije s prve linije postali su zloglasni kao 'Ludosti u pet sati'. Premotamo unaprijed do danas: isti scenarij, druga pozornica; Hegset se pojavljuje, a poruka je i dalje odvojena od stvarnosti - zaključio je Aragči.