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ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE

Aragči ismijao američke vojne zvaničnike: "Ista priča kao u Vijetnamu, brifinzi puni fantazija"

Poručio je da američke vlasti iznose jednu verziju događaja, dok je stvarnost, kako tvrdi, potpuno drugačija

Abas Aragči. AP

M. Až.

20.3.2026

Šef iranske diplomatije Abas Aragči (Abbas Araghchi) osvrnuo se na brifinge vojnih zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, ismijavajući stavove američkih generala o ratu s Iranom.

Aragči je poručio da američke vlasti iznose jednu verziju događaja, dok je stvarnost, kako tvrdi, potpuno drugačija.

- Baš kada američke vlasti tvrde da je iranska protivzračna odbrana uništena, F-35 je pogođen. Dok proglašavaju da je iranska mornarica uništena, USS Gerald Ford se okreće, a USS Abraham Lincoln se udaljava sve više. Druga decenija, isto 'mi pobjeđujemo' - rekao je Aragči.

U nastavku je podsjetio na ranija obraćanja američkih zvaničnika tokom prethodnih ratova koje su administracije SAD-a vodile širom svijeta.

- Amerikanci nisu zaboravili kako je, čak i dok su stotine američkih vojnika ginule u Vijetnamu, a ishod već bio jasan, general Vilijam Vestmorland (William Westmoreland) avionom vraćen kući kako bi uvjerio sve da rat ide dobro - da SAD 'pobjeđuju'. Ni mediji nisu zaboravili; ti brifinzi puni fantazije s prve linije postali su zloglasni kao 'Ludosti u pet sati'. Premotamo unaprijed do danas: isti scenarij, druga pozornica; Hegset se pojavljuje, a poruka je i dalje odvojena od stvarnosti - zaključio je Aragči.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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