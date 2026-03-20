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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Iransko vodstvo je uništeno, nemamo s kim razgovarati

Sada nitko više ne želi biti vođa tamo. Želimo razgovarati s njima, ali nemamo s kim razgovarati, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

20.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da SAD "nema s kim razgovarati" u Iranu, tvrdeći da je iransko vodstvo u velikoj mjeri uništeno.

Govoreći na ceremoniji dodjele trofeja "Commander in Chief" u Bijeloj kući, Tramp je nabrajao iranske vojne kapacitete, uključujući mornaricu, zračne snage, protuzračnu odbranu i radare, te ustvrdio da su "svi nestali".

- Sada nitko više ne želi biti vođa tamo. Želimo razgovarati s njima, ali nemamo s kim razgovarati - rekao je i dodao: "Nama to odgovara."

Ponovio je i tvrdnju da je Iran težio preuzimanju kontrole nad Bliskim istokom te da bi upotrijebio nuklearno oružje da ga je posjedovao. 

- SAD je to morao zaustaviti i to se trebalo napraviti davno - poručio je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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