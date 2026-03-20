Hezbolah objavio snimak: Uništili smo tri izraelska tenka

Na jugu Libanona nastavljaju se žestoki sukobi između libanonskog Hezbolaha i izraelske vojske, koja je pokrenula invaziju na to područje. U jednom od posljednjih napada, Hezbolah je objavio snimku uništenja triju izraelskih tenkova Merkava.
Zasjeda kod Taybaha
Hezbolah tvrdi da je kolona tenkova izraelske vojske upala u zasjedu kod mjesta Taybah u okrugu Marjayoun. Napad je izveden protutenkovskim vođenim projektilima. Također navode kako je to bio dio šire operacije izvedene u četvrtak oko 1 sat ujutro, tokom koje je u 90 minuta pogođeno ukupno šest tenkova.
Objavljene su i termalne snimke koje navodno prikazuju tri tenka u plamenu, dok izraelski vojnici pješice bježe s mjesta napada.
Kršenje primirja i eskalacija sukoba
Izraelska vojska i Hezbolah potpisali su sporazum o prekidu vatre u jesen 2024. godine, no Izrael ga je opetovano kršio bombardiranjem južnog Libanona. Sukob je eskalirao nakon što je Hezbolah uzvratio raketnim udarima poslije atentata na iranskog ajatolaha Modžtabu Hamneija.
Civilne žrtve
Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, Izrael je u zračnim udarima na Libanon od početka rata ubio više od 1000 ljudi, većinom civila.