Hezbolah objavio snimak: Uništili smo tri izraelska tenka

Na jugu Libanona nastavljaju se žestoki sukobi između libanonskog Hezbolaha i izraelske vojske, koja je pokrenula invaziju na to područje. U jednom od posljednjih napada, Hezbolah je objavio snimku uništenja triju izraelskih tenkova Merkava.

Zasjeda kod Taybaha

Hezbolah tvrdi da je kolona tenkova izraelske vojske upala u zasjedu kod mjesta Taybah u okrugu Marjayoun. Napad je izveden protutenkovskim vođenim projektilima. Također navode kako je to bio dio šire operacije izvedene u četvrtak oko 1 sat ujutro, tokom koje je u 90 minuta pogođeno ukupno šest tenkova.