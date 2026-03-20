Iranski vrhovni vođa: Zadali smo neprijatelju takav udarac da sad govori besmislice

Novi iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei uputio je poruku građanima Irana povodom proslave Perzijske nove godine Novruz i Ramazanskog bajrama, osvrnuvši se na aktuelno ekonomsko i vojno stanje zemlje.

Na početku obraćanja, Hamnei je izrazio saučešće porodicama poginulih vojnika i drugih zvaničnika.

- Ove godine, proljeće duhovnosti i proljeće prirode, naime Ramazanski bajram i drevni praznik Novruz, poklopili su se. Svakom pripadniku nacije čestitam ova dva vjerska i nacionalna praznika, a posebno svim muslimanima širom svijeta Ramazanski bajram. Također, želim čestitati na izvanrednim pobjedama ratnika islama i izraziti saučešće svim porodicama i preživjelim visokorangiranim šehidima Drugog nametnutog rata, puča iz januara 1999. i trećeg nametnutog rata, te šehidima pripadnika obezbjeđenja i graničara i nepoznatim vojnicima šehidima - rekao je Hamnei.

Tri vojne i sigurnosne krize

Zatim se osvrnuo na politička i vojna dešavanja u proteklih nekoliko mjeseci.

- Prošle godine, naš narod je doživio tri vojne i sigurnosne krize. Prvi rat, u kojem je cionistički neprijatelj uz posebnu američku podršku u kukavičkom napadu ubio neke od najboljih komandanata i istaknutih naučnika zemlje, te oko 1.000 naših sunarodnika. Zbog svoje pogrešne procjene, neprijatelj je vjerovao da će nakon dan ili dva srušiti islamski sistem. Međutim, uz budnost naroda i hrabrost ratnika islama, tragovi nemoći i malodušnosti brzo su se pojavili u neprijatelju - istakao je ajatolah.

- Drugi rat bio je decembarski puč, u kojem su Sjedinjene Države i cionistički režim koristili plaćenike da izazovu katastrofe, ubivši više naših sunarodnika nego u prethodnom sukobu i nanijevši veliku štetu - dodao je.

Osvrnuo se i na aktuelni rat.

- Treći rat, u kojem se trenutno nalazimo, započeo je smrtnošću i tugom zbog gubitka našeg vrhovnog vođe Islamske revolucije, koji je predvodio karavan šehida. Neprijatelj je vjerovao da će ubijanjem šefa režima i vođa stvoriti strah i očaj, ali vi ste, dragi ljudi, spojili post s džihadom i stvorili snažnu obranu koja je neprijatelju zadala zbunjujući udarac", poručio je Hamnei.

Propagandne aktivnosti

Hamnei se osvrnuo i na propagandne aktivnosti SAD-a i Izraela.

- Jedan od puteva neprijatelja su medijske operacije koje ciljaju umove i psihu pojedinaca, pokušavajući potkopati nacionalno jedinstvo i sigurnost. Moramo biti oprezni i ne dozvoliti da se to ostvari. Savjetujem domaćim medijima da se suzdrže od isticanja slabih tačaka jer neprijatelj traži priliku u ekonomskoj i upravljačkoj slabosti - rekao je.

Naglasio je važnost dobrih odnosa sa susjedima:

- Naši istočni susjedi, posebno Afganistan i Pakistan, trebaju uspostaviti bolje odnose radi Božje volje i očuvanja muslimanske zajednice. Spreman sam poduzeti potrebne korake sa svoje strane - istakao je Hamnei.

Napadi u Turskoj i Omanu

Na kraju, Hamnei je naglasio da napadi u Turskoj i Omanu nisu izvedeni s teritorije Irana:

- Napadi na Tursku i Oman nisu izvršili iranske oružane snage ili druge snage Fronta otpora. Ovo je trik cionističkog neprijatelja da stvori podjele između Iranske Republike i susjeda. Nadam se da će, milošću Boga, naša nacija i muslimanski susjedi imati godinu punu pobjeda i uspjeha, dok neprijatelji islama i čovječanstva neće imati koristi - zaključio je ajatolah.