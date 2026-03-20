Erdoan: Netanjahuov terorizam i dalje prijeti regionalnom i globalnom miru

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan u petak je izjavio da "terorizam" izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i dalje predstavlja prijetnju i regionalnom i globalnom miru.

- Netanjahuov terorizam i dalje prijeti regionalnom i globalnom miru, a napadi iz Irana dodatno su produbili nestabilnost u našoj regiji - rekao je Erdoan.

Turska mobilizira "sva svoja sredstva" kako bi obnovila mir, stabilnost i oživjela dijalog i diplomatiju, dodao je.

Erdoan je izrazio solidarnost s ljudima iz zemalja koji provode Ramazanski bajram u tuzi i boli, posebno s ljudima iz Gaze.

- Vjerujem da ćemo vrlo brzo prebroditi ovaj težak period u našoj regiji podržavajući jedni druge, s nadom, strpljenjem i otpornošću - rekao je Erdoan.

- Kao islamski svijet, ponovo pokušavamo savladati put pun prepreka, zamki i spletki - podvukao je.

Dotičući se drugih regionalnih sukoba, Erdoan je rekao da su napori Turske pomogli u postizanju pauze u sukobima između Pakistana i Afganistana tokom Bajrama, nadajući se da će primirje postati trajno, prenosi Anadolija.