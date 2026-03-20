Rusija planira izmjene zakona koje bi omogućile njenim oružanim snagama da intervenišu kako bi oslobodile ruske građane zatvorene u inostranstvu, ukoliko se procijeni da su nepravedno osuđeni, prema prijedlogu zakona koji podržava predsjednik Vladimir Putin.

Predsjednik parlamenta Vjačeslav Volodin rekao je da će amandman biti upućen u hitnu proceduru u Dumi, ističući da je riječ o mjeri za "jačanje zaštite prava naših građana od djelovanja neprijateljskih država". Očekuje se da će prijedlog, koji je vlada već odobrila, proći bez poteškoća.

Prema tim izmjenama, vojska bi mogla biti raspoređena kako bi osigurala oslobađanje ruskih državljana ako Moskva procijeni da su presude ili zatvorske kazne stranih sudova ili međunarodnih pravosudnih tijela nepravedne. Sam Putin se nalazi na potjernici Međunarodnog kaznenog suda (ICC) u Den Haagu zbog optužbi za ratne zločine u Ukrajini.

Ruska vojna doktrina već dopušta upotrebu sile u inostranstvu radi zaštite ruskih građana, što je princip koji je Moskva koristila prilikom invazije na Ukrajinu 2022. godine, kada su mnogim stanovnicima na istoku izdane ruske putovnice. Ova nova mjera proširila bi princip na slučajeve u kojima su Rusi zatvoreni ili procesuirani pred stranim ili međunarodnim sudovima bez učešća Moskve.

U sukobu sa Zapadom, Rusija je također usvojila zakone koji joj omogućuju ignorisanje presuda stranih sudova ako se procijene suprotnima nacionalnim interesima. Moskva više ne priznaje presude Evropskog suda za ljudska prava nakon raskida s Vijećem Evrope, niti priznaje Međunarodni kazneni sud kao legitimni autoritet.