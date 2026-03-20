Video / Zapaljena tvornica u Češkoj, grupa Earthquke Fraction preuzela odgovornost: "Pogodili smo epicentar izraelske industrije oružja"

Vatrogasci su na društvenoj mreži X izvijestili da su intervenirali u skladištu unutar kompleksa. Požar se proširio na još jednu zgradu, ali srećom, niko nije povrijeđen.

Češki istražitelji provode istragu požara koji je izbio tokom noći u industrijskom kompleksu u Pardubicama, 120 kilometara istočno od Praga. Pretpostavlja se da je požar izazvan namjerno.

- 20. marta 2026. godine pogodili smo epicentar izraelske industrije oružja u Europi. U Pardubicama, u Češkoj, novoizgrađen je 'Centar izvrsnosti' kompanije Elbit Systems u saradnji s LPP-om, kako bi opsluživao globalnu ekspanziju najvećeg izraelskog proizvođača oružja - objavila je grupa.

Earthquake Faction opisuje se kao "internacionalistička podzemna mreža koja cilja ključna mjesta kritična za cionistički entitet". Iz grupe su naveli da su intervenirali kako bi uništili opremu kompanije.

- Dok god zemlja nastavi krvariti pod izraelskim bombama u okupiranoj Palestini i širom Zapadne Azije, tlo se mora nastaviti tresti pod nogama sponzora okupacije - dodali su.

Naglasili su da se svako oružje koje razvije Elbit Systems prvo "testira" na Palestincima prije nego što se proda međunarodnim vladama, "šireći carstvo izgrađeno na uništenju Palestine". "Gdje god Elbit Systems i njihovi saučesnici prikrivaju i skrivaju svoje krvoproliće širom svijeta, doći ćemo po njih", stoji u njihovom saopćenju.

Premijer sazvao hitan sastanak

Češka odbrambena kompanija LPP Holding, koja djeluje u tom kompleksu, potvrdila je požar u jednom od svojih objekata, ali istaknula da planovi za saradnju s izraelskom kompanijom Elbit Systems na proizvodnji dronova, najavljeni 2023. godine, nisu realizirani.

- U našem objektu nikada nisu proizvedeni izraelski dronovi - saopćili su iz LPP-a.

Policija je prvobitno navela da istražuje je li požar bio namjerno izazvan te provjerava tvrdnje o "konkretnoj grupi". Kasnije je potvrđeno da istražitelji iz sigurnosnih službi ispituju incident prema odredbama kaznenog zakona koje se odnose na terorizam.

- Na osnovu onoga što znamo do sada, vjerovatno je da je incident povezan s terorističkim napadom - izjavio je češki ministar unutarnjih poslova Lubomír Metnar. Češki premijer Andrej Babiš najavio je da će zbog ovog incidenta sazvati sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost.