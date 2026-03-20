Nova poruka Hamneija samo produbljuje sumnje: Ko stvarno vuče konce u Iranu?

Hamnei se nije pojavio u javnosti otkako je preuzeo funkciju, a ni u ovoj novoj poruci nije pružio nikakav dokaz da osobno stoji iza nje. CNN ističe da se takva situacija više ne može opravdati samo sigurnosnim razlozima, te da postoje ozbiljne sumnje oko njegovog zdravstvenog stanja ili sposobnosti da upravlja državom.

Riječ je o drugoj značajnoj izjavi otkako je preuzeo vlast, a ponovo nije objavljen nijedan audio ili video snimak koji bi potvrdio da je vođa živ. Objavljena je samo pisana poruka, bez jasne vizualne potvrde.

Nova poruka iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija dodatno je pojačala sumnje oko toga ko zaista upravlja Iranom, piše CNN u analizi svog dopisnika Nika Patona Volša.

To dodatno pojačava strah od vakuuma na vrhu vlasti u Teheranu, gdje bi tvrda linija mogla donositi odluke i nastojati demonstrirati svoju moć.

Tvrdnje o "lažnim napadima" i vožnji taksijem

U poruci Hamnei tvrdi da Iran nije odgovoran za napade u Turskoj i Omanu, optužujući Izrael za, kako navodi, "lažne operacije".

Također je naveo da je anonimno obilazio ulice Teherana u taksiju kako bi čuo probleme građana, posebno one povezane s gospodarstvom, te je pozvao medije da prate nezadovoljstvo u društvu.

Ključno pitanje

Unatoč tim porukama, CNN zaključuje da nijedna izjava ne može ukloniti glavno pitanje koje se sada nameće: je li Hamenei uopće sposoban upravljati državom i, ako nije, ko zapravo donosi ključne odluke u Iranu.

Dodatnu težinu ovim sumnjama daje činjenica da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nedavno izjavio da ne zna ko vodi Iran.