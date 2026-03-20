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MOGAO BI BITI IZRUČEN BIH

Hamdija Alukić uhapšen u Americi zbog optužbi za ratne zločine

Njegove nekadašnje komšije komentarisale su slučaj za lokalne medije, rekavši da im je "potpuno ludo" što je Alukić uhapšen

Hamdija Alukić. Ured šerifa okruga Baldwin)

M. Až.

20.3.2026

Policija u američkoj saveznoj državi Alabama uhapsila je 70-godišnjeg Hamdiju Alukića zbog optužbi za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Prema izvještajima američkih medija, Alukić je optužen da je učestvovao u napadima na dva automobila u kojima su se nalazili civili, te da je zapalio nekoliko kuća dok su u njima boravile osobe.

Ovi navodni zločini, prema dokumentima suda u okrugu Baldwin, desili su se u Prijedorskoj regiji 1992. godine.

Na optužnici od 261 stranice navodi se da su Alukić i "muslimanska paravojna formacija" planirali ove napade znajući da se u kućama i automobilima ne nalaze vojnici.

Njegove nekadašnje komšije komentarisale su slučaj za lokalne medije, rekavši da im je "potpuno ludo" što je Alukić uhapšen.

- Imali su pse i kokoške, prodavali su jaja Walmartu. Uvijek su bili super. Bio sam kod njih u kući kao dijete, bili su pravi stranci. Nisu znali puno engleskog - rekao je jedan bivši komšija.

Sud u ovom dijelu SAD-a trenutno razmatra hoće li Alukića izručiti Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir da su navodni zločini počinjeni na teritoriju naše zemlje.

U međuvremenu, Alukić je pušten da se brani sa slobode, prema podacima ureda šerifa okruga Baldwin.

# SAD
# BIH
# HAMDIJA ALUKIĆ
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