Kent je tokom intervjua bio potpuno otvoren: tvrdi da Iran nikada nije bio stvarna prijetnja američkoj nacionalnoj sigurnosti, već da je ratna mašinerija pokrenuta isključivo pod pritiskom izraelskog lobija.

Nakon iznenadne ostavke, Džo Kent je odlučio progovoriti o mračnim tajnama američke vanjske politike. U ekskluzivnom intervjuu za Scott Horton Show, Kent je iznio optužbe koje direktno terete obavještajni aparat SAD-a za stvaranje i pomaganje najozbiljnijih terorističkih grupa na Bliskom istoku.

- U Scott Horton Showu, Kent je bez oklijevanja potvrdio da su SAD i njihovi saveznici u Siriji svjesno pomogli jačanju grupa povezanih s Al-Qaedom i ISIS-om. Cilj je bio jasan – destabilizacija Sirije i nanošenje udarca Iranu, bez obzira na cijenu - navode analitičari koji prate ovaj slučaj.

Lični gubitak i sistemska izdaja

Posebno potresan dio gostovanja bio je Kentov osvrt na smrt njegove supruge Šenon, koja je poginula u Siriji od ruku ISIS-a. On je pred Hortonom priznao da ne može više šutjeti o politici koja je indirektno stvorila neprijatelja koji mu je oduzeo porodicu, a sve u svrhu tuđih geopolitičkih interesa.

Trampova reakcija i medijska blokada

Dok Bijela kuća pokušava umanjiti značaj Kentovih riječi nazivajući ga "slabim", snimak iz Scott Horton Showa munjevitom brzinom se širi društvenim mrežama. Kent tvrdi da su vodeći američki mediji učestvovali u kampanji dezinformisanja kako bi javnost pripremili za novi, vještački izazvan rat na Bliskom istoku.