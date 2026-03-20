Teheran zaprijetio žestokim odgovorom: "Iran neće pokazati nikakvu uzdržanost"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči upozorio je da će Iran pokazati "nultu uzdržanost" u slučaju napada na infrastrukturu te zemlje.

- Imamo informacije o planovima Izraela da napadne infrastrukturu. Ponovit ću: Nulta uzdržanost ako naša infrastruktura bude napadnuta - napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

On je naglasio da su Iranci "muškarci i žene od principa", prenosi Press TV.

- Iranci ne napadaju protivnike krišom dok vode dijalog. Tek kada nas napadnu, mi snažno odgovaramo - dodao je šef iranske diplomatije.