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Teheran zaprijetio žestokim odgovorom: "Iran neće pokazati nikakvu uzdržanost"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči upozorio je da će Iran pokazati "nultu uzdržanost" u slučaju napada na infrastrukturu te zemlje

Abas Aragči. AP

M. Až.

20.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči upozorio je da će Iran pokazati "nultu uzdržanost" u slučaju napada na infrastrukturu te zemlje.

- Imamo informacije o planovima Izraela da napadne infrastrukturu. Ponovit ću: Nulta uzdržanost ako naša infrastruktura bude napadnuta - napisao je Aragči na društvenoj mreži X.

On je naglasio da su Iranci "muškarci i žene od principa", prenosi Press TV.

- Iranci ne napadaju protivnike krišom dok vode dijalog. Tek kada nas napadnu, mi snažno odgovaramo - dodao je šef iranske diplomatije.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
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